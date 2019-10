Bà Tân Vlog “xàm xí” chạy theo quảng cáo... trục lợi, kiếm tiền khủng?

Từ một người phụ nữ nông dân bình thường, thời gian qua bà Tân Vlog bất ngờ trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội nhờ vào clip làm các món ăn siêu to khổng lồ. Dù đã không còn gây sốt như thời điểm mới xuất hiện nhưng Bà Tân Vlog hiện tại vẫn có một lượng fan khá ổn định. Youtuber này gây ấn tượng với người xem nhờ lối nói chuyện tự nhiên và hài hước. Thêm vào đó, những câu nói của Bà như: "Các cháu ơi…", "Cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng…", "Các cháu ợ!" đều được cộng đồng mạng nhớ như in và đua nhau bắt chước. Tuy nhiên thời gian gần đây, cư dân mạng nhận xét rằng những clip bà Tân Vlog làm ra ngày một nhạt nhẽo, kém thu hút, thâm chí quảng cáo quá nhiều và lừa dối khán giả. Cụ thể, một tài khoản Facebook chụp ảnh màn hình lại video mới của Bà Tân làm món đuôi bò hầm sữa đã nhận xét rằng bà đang quảng cáo nhiều quá khiến cho nội dung trở nên có phần nhảm nhí và phản cảm. Bà Tân đã mua cả một lố đuôi bò và sau đó là một mâm các hộp sữa xếp thành nhiều tầng. Điều khiến người ta chú ý chính là số sữa kia được quay cận cảnh rất lâu, rõ nét từng chữ và bà thì nói thẳng ra là: "Bà đã mua rất nhiều sữa K. luôn". Lục lại kho video của bà Tân thời gian gần đây thì có thể thấy bà chèn quảng cáo các sản phẩm vào khá nhiều. Từ các loại bột làm bánh cho đến hải sản của các công ty chuyên cung cấp thực phẩm cũng đều được Bà Tân đưa vào để xuất hiện rõ ràng trong clip. Sau khi những clip siêu to khổng lồ của bà được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, việc kiếm tiền từ quảng cáo cũng vì thế mà dễ dàng hơn. Do đó rất nhiều người nhận xét bà Tân đang ngày một thiếu quan tâm đến những nội dung trong clip khiến chúng ngày một nhạt nhẽo. Hơn nữa quảng cáo bị lồng ghép quá lộ liễu gây khó chịu cho người xem. Nhiều bình luận cho rằng bà Tân nên tôn trọng người xem chứ không phải cứ có tiếng rồi thì thoải mái quảng cáo lộ liễu, nấu cái gì để trưng lên mạng cũng được.

