Bà Tân Vlog nấu trà sữa "xi măng", dàn cháu nhìn mà hãi

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song bà Tân vlog vẫn đều đều cho ra lò các sản phẩm, bất chấp lượng view ngày một giảm. Mới đây, bà Tân trình làng clip quá trình làm cốc trà sữa than tre siêu to khổng lồ - đồ uống mà trước đó cư dân mạng tưởng bà cho các cháu ăn "bê tông", "xi măng", bởi màu sắc quá đặc biệt. Để làm cốc trà sữa than tre siêu to khổng lồ, kênh bà Tân vlog phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu như gói hồng trà, đường, sữa tươi, sữa đặc, sữa khô, đường đen, trân châu, cacao than tre - nguyên liệu chính tạo ra màu sắc đặc biệt cho nước uống. Chuẩn bị xong các nguyên liệu, bà Tân bắt tay vào chế biến. Bà Tân trộn hỗn lộn các nguyên liệu tạo nên một thùng "xi măng" khủng lồ. Clip làm trà sữa than tre của bà Tân hiện thu hút hơn 90 nghìn lượt xem. Nếu theo dõi kênh của hiện tượng mạng lớn tuổi này thường xuyên hẳn mọi người cũng biết lượt view mang về cho clip của bà ngày càng giảm. Không những thế, dưới mỗi clip gần đây của bà Tân Vlog đều nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân cư dân mạng cho rằng, bà Tân đã hết thời, nội dung làm clip ngày càng nhàm chán, không có sự mới mẻ. Chưa kể trước đó, bà Tân nhiều lần "dính phốt" không giữ vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến. Kênh YouTube Bà Tân Vlog thành lập vào tháng 2/2018, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Đã 2 năm kể từ ngày nổi đình đám khắp mạng xã hội, tuy lượt view mang về hiện tại không cao như ban đầu nhưng doanh thu của bà Tân vlog vẫn tăng trưởng đều. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của bà Tân có 4.16 triệu lượt đăng kí, tổng cộng 838,4 triệu view cho 322 video đã đăng tải. Về mặt doanh thu, ước tính mỗi tháng bà Tân có thể kiếm từ 3.000 - 48.700 USD (khoảng 68 triệu - 1,1 tỉ đồng). Mời độc giả xem video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song bà Tân vlog vẫn đều đều cho ra lò các sản phẩm, bất chấp lượng view ngày một giảm. Mới đây, bà Tân trình làng clip quá trình làm cốc trà sữa than tre siêu to khổng lồ - đồ uống mà trước đó cư dân mạng tưởng bà cho các cháu ăn "bê tông", "xi măng", bởi màu sắc quá đặc biệt. Để làm cốc trà sữa than tre siêu to khổng lồ, kênh bà Tân vlo g phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu như gói hồng trà, đường, sữa tươi, sữa đặc, sữa khô, đường đen, trân châu, cacao than tre - nguyên liệu chính tạo ra màu sắc đặc biệt cho nước uống. Chuẩn bị xong các nguyên liệu, bà Tân bắt tay vào chế biến. Bà Tân trộn hỗn lộn các nguyên liệu tạo nên một thùng "xi măng" khủng lồ. Clip làm trà sữa than tre của bà Tân hiện thu hút hơn 90 nghìn lượt xem. Nếu theo dõi kênh của hiện tượng mạng lớn tuổi này thường xuyên hẳn mọi người cũng biết lượt view mang về cho clip của bà ngày càng giảm. Không những thế, dưới mỗi clip gần đây của bà Tân Vlog đều nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân cư dân mạng cho rằng, bà Tân đã hết thời, nội dung làm clip ngày càng nhàm chán, không có sự mới mẻ. Chưa kể trước đó, bà Tân nhiều lần "dính phốt" không giữ vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến. Kênh YouTube Bà Tân Vlog thành lập vào tháng 2/2018, nhưng phải đến tháng 5/2019 mới chính thức hoạt động. Đã 2 năm kể từ ngày nổi đình đám khắp mạng xã hội, tuy lượt view mang về hiện tại không cao như ban đầu nhưng doanh thu của bà Tân vlog vẫn tăng trưởng đều. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của bà Tân có 4.16 triệu lượt đăng kí, tổng cộng 838,4 triệu view cho 322 video đã đăng tải. Về mặt doanh thu, ước tính mỗi tháng bà Tân có thể kiếm từ 3.000 - 48.700 USD (khoảng 68 triệu - 1,1 tỉ đồng). Mời độc giả xem video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24