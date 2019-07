Ba cô nàng chứng minh con gái để tóc đen dài luôn quyến rũ

Helly Tống (Tống Khánh Linh, sinh năm 1995) là hot girl đi đầu trong phong trào sống xanh, ăn chay trường và luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Nhắc đến Helly, người ta sẽ nghĩ ngay tới cô gái có dáng người mảnh khảnh, gương mặt chữ điền quý phái và đặc biệt là mái tóc đen, dài. Dù theo phong cách sexy, đơn giản hay năng động, Helly Tống luôn trung thành với mái tóc "không thể đơn giản hơn". Trong hầu hết tấm ảnh do hot girl sinh năm 1995 đăng tải, dân mạng đều để lại bình luận khen mái tóc của cô nàng và hỏi lý do vì sao có thể kiên trì tới vậy. Helly Tống từng nói đây là khoảng thời gian cô yêu mái tóc của mình nhất và chưa có ý định cắt ngắn hơn. Dân mạng, bạn bè của cô cũng nhận xét 9X hợp nhất với gu thời trang đơn giản bởi càng đơn giản, Helly càng có khí chất và sức hút. Trang Trần (sinh năm 1995) là chủ cửa hàng thời trang thiết kế nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội và Sài Gòn. 9X từng được dân mạng so sánh là chị em sinh đôi của Helly Tống bởi cả hai cùng sở hữu gương mặt chữ điền góc cạnh, cặp chân mày cong sắc nét và mái tóc đen, dài. Dù không hoạt động nghệ thuật, Trang Trần vẫn có gần 50.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Gần đây nhất, cô gái sinh năm 1995 bị tố bán hàng kém chất lượng. Khi bị khách hàng phản hồi, Trang Trần không những không lắng nghe mà còn đôi co trên mạng xã hội. Sau vụ việc, cô chọn cách im lặng, không chia sẻ gì thêm và vẫn thỉnh thoảng đăng ảnh đi chơi, du lịch với bạn bè.Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992) là cựu tiếp viên của một hãng hàng không quốc tế. Cô được nhiều người biết đến khi góp mặt trong MV Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP. Sau đó, 9X giành ngôi vị quán quân cuộc thi The Look 2017. Hiện tại, Ngọc Châm là mẫu ảnh, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Ngọc Châm sở hữu vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan, sống mũi cao, thẳng. 9X theo đuổi phong cách lịch sự, sang chảnh và thi thoảng "đổi gió" sang sexy. Trước đây, Ngọc Châm từng dính tin đồn tình cảm với Decao (Cao Minh Thắng) - bạn trai hiện tại của hot girl Châu Bùi. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng trước thông tin này. Gần nhất, Ngọc Châm được đồn đoán là "nửa kia" bí mật của Quốc Trường (thủ vai Vũ trong Về nhà đi con) sau story đầy bí ẩn. Nhiều người hy vọng sắp tới, đôi trẻ sẽ công khai mối quan hệ chuẩn "trai tài, gái sắc"

