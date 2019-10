Nữ giảng viên Hà thành mạng tung ảnh cưới gợi cảm gây sốt MXH

Âu Hà My (SN 1994 - Hà Nội) là nữ giảng viên ĐH Ngoại ngữ Hà Nội nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp và thân hình đáng mơ ước. Hiện tại, trang cá nhân của cô có gần 250.000 nghìn lượt theo dõi. Trước đây, nữ giảng viên nổi tiếng từng đính hôn với cơ phó Hà Duy. Sau khi huỷ hôn cô nàng đã tổ chức lễ dạm ngõ với hot boy trường Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Từ khi bén duyên đến nay, Hà My và Trọng Hưng thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào bên nhau trên trang cá nhân. Vào ngày 15/9, cặp đôi "trai tài gái sắc" đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi. Mới đây, nữ giảng viên nóng bỏng này khiến CĐM bất ngờ hơn khi tung bộ ảnh cưới hoành tráng bên siêu xe Ferrari California T dưới chân tháp Eiffel. Không như những bộ ảnh cưới khác, cặp đôi Hà My - Trọng Hưng chọn cho mình outfit cool ngầu và tạo hình cá tính. Ước tính để chụp ra bộ ảnh cưới Âu Hà My và bạn trai phải bỏ ra tới cả trăm triệu. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã gửi nhiều lời chúc mừng dành cho nữ giảng viên và chồng sắp cưới. Được biết, vị hôn phu của Hà My từng được mệnh danh là hot boy trường Sân khấu Điện ảnh. Hiện tại, anh đang làm kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Bộ ảnh cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này đang thu hút sự chú ý lớn của CĐM bởi sự đầu tư quá hoàng tráng và công phu.

