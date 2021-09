Ảnh đời thường gợi cảm "hết nấc" hot girl trường Kinh tế gây sốt

Nguyễn Trà My là hot girl nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu gương mặt ngây thơ, dễ thương và vóc dáng gợi cảm, đường cong nuột nà. Gái xinh này sinh năm 1998, đến từ Huế. Được biết, cô nàng là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Trà My là gương mặt khá nổi trên mạng xã hội với hơn 50.000 lượt theo dõi trên Facebook. "Nàng thơ" xứ Huế được yêu mến nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp như búp bê, nét đẹp ngây thơ, dễ thương. Ngay cả khi mặc trang phục đơn giản hay những trang phục ở nhà, vẻ đẹp hình thể của nàng hot girl 9x vẫn nổi bật. Cô không ngại diện trang phục khoe vóc dáng nuột nà và đăng tải lên trang cá nhân. Mỗi bức ảnh của Trà My đều nhận về tương tác lớn. Vóc dáng của cô nàng cũng "không phải dạng vừa", vậy nên Trà My thường ưa chuộng trang phục bó sát, làm tôn đường cong cơ thể. ới ngoại hình ấn tượng, Trà My hiện đang theo đuổi công việc mẫu ảnh, PR sản phẩm... Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế, Trà My không theo nghề mà chọn làm những công việc mình yêu thích. Việc chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội cũng khiến Trà My gặp một số rắc rối. Cô thường nhận được tin nhắn mời gọi khiếm nhã và những bình luận không hay bình phẩm về ngoại hình. Bỏ qua những lời dèm pha của cư dân mạng, cô nàng luôn tập trung vào công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

