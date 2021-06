Anh chồng "ngã ngửa" với màn làm thịt vịt của cô vợ trẻ

Với các ông chồng, may mắn lấy được cô vợ nướng giỏi giang thì cứ gọi là sướng không để đâu cho hết. Nhưng không phải lức nào may mắn cũng ở bên cạnh "cánh mày râu". Mới đây, một anh chồng chia sẻ lên mạng câu chuyện cô vợ nhắn tin khoe sẽ làm thịt vịt cho cả nhà ăn. Các món từ vịt cũng hấp dẫn phết đấy chứ, bảo sao mà anh chồng hí hửng thế này. Thế nhưng chưa thấy cái kết thì đừng vội mừng thầm, bởi có những chuyện cô vợ làm thịt vịt khá trớ trêu khiến chúng ta chẳng thể ngờ. Trong trường hợp của anh chồng này thì đúng là có sốc đến "ngã ngửa" cũng không lạ, bởi kết quả làm thịt con vịt nát bét. Con vịt thế này giờ thì còn ăn uống gì nữa đây? Chắc làm vịt om sấu rồi húp nước thôi chứ thịt đâu mà ăn... Câu chuyện trên hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Dù khá thương anh chồng nhưng ai cũng bật cười trước tình huống trớ trêu này. Trước đó, không ít lần dân mạng đã phải "xỉu úp, xỉu down" với màn làm thịt vịt nát bét của hội chị em. "Người ta làm vịt thì nõn nà, người yêu tôi làm thì da thịt lộn xộn"... một người đàn ông cho biết. Làm vịt thế này làm sao mẹ chồng yêu thương được. Làm vịt mà da đâu hết rồi! Vịt Quay Lạng Sơn - Ra Phố Là Phải Đẹp - Ẩm Thực Đường Phố - VTV Travel

