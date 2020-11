Ăn chơi ngon bổ rẻ ở điểm đến đẹp nhất thế giới 2020 - Mù Cang Chải

Mới đây Big 7 Travel (website nổi tiếng về du lịch hướng dẫn về các điểm đến hấp dẫn trên thế giới, những trải nghiệm phải thử) đã công bố danh sách 50 điểm đến đẹp nhất năm 2020. Trong số 50 điểm đến được Big 7 Travel công bố, Mù Cang Chải của (Yên Bái) xếp thứ 21. Từ lâu Mù Cang Chải đã nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang vàng óng nằm lơ lửng giữa vùng trời. Và đây đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng dành cho những ai muốn khám phá, trải nghiệm đặc sản vùng núi rừng. Mù Cang Chải có 2 mùa khá đẹp mà khách du lịch có thể sắp xếp thời gian để đến là mùa lúa chín vàng trong khoảng tháng 9 đến tháng 10, và mùa đổ nước từ tháng 5 đến tháng 6. Ngày nay việc di chuyển đến đây khá thuận tiện khi đường sá được mở thông thoáng hơn. Ngoài ra các bạn trẻ có thể sử dụng xe máy để đi phượt hoặc đi các phương tiện công cộng khác. Nhờ việc phát triển du lịch nên tại Mù Cang Chải đã xuất hiện không ít homestay, nhà nghỉ, khách sạn cho khách du lịch lưu trú. Mặc dù số lượng nhà nghỉ ở Mù Cang Chải hiện nay đã rất nhiều so với thời gian trước kia nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của du khách vào mỗi mùa lúa chín. Địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Mù Cang Chải là đèo Khau Phạ, đây là 1 trong những đoạn đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng top ở Việt Nam. Những cung đường đèo quanh co, xen giữa những cánh rừng già còn nét đẹp nguyên sơ, cùng những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng đã làm nên nét đẹp nơi này. Xã Tú Lệ là một thung lũng thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang vàng ươm tháng 10, mùa lúa chín. Đây là 1 trong những điểm dừng chân yêu thích dành cho những ai bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp thiên nhiên. Bản Lìm Mông được ví như là 1 trong tứ đại hiểm địa Tây Bắc bởi độ hiểm trở của chặng đường. Lìm Mông là 1 nơi vô cùng quyến rũ nhưng không kém phần hiểm trở, thách thức lòng khám phá trong mọi du khách. Đến La Pán Tẩn, du khách sẽ bị mê hoặc bởi những thửa ruộng - công trình kiến trúc nghệ thuật đầy tính sáng tạo của người H'Mông sinh sống nơi này. Thác Mơ đẹp như 1 bức tranh nhiều màu sắc với trắng hồng của hoa mơ, đỏ tươi của hoa mận, màu xanh của núi rừng Tây Bắc, trắng tinh của những dòng thác hùng vĩ lao mình xuống phía dưới. Ngoài các địa điểm check - in sống ảo tại Mù Cang Chải, nét ẩm thực nơi đây cũng đáng chú ý với nhiều đặc sản núi rừng mang đậm chất địa phương cũng là điều đặc biệt giúp Mù Căng Chải thu hút du khách khắp nơi. Xôi ngũ sắc là món ăn phổ biến ở Tây Bắc dịp tết hoặc lễ hội của người dân vùng cao Tây Bắc, điểm độc đáo của món xôi này là việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên để nhuộm màu cho xôi. Các món ăn khác như gà đồi, thịt trâu gác bếp,...cũng trở thành món ăn đặc trưng ở nơi đây và được nhiều khách du lịch biết tới. Ở Mù Cang Chải có khá nhiều món ăn ngon như: Xôi nếp Tú Lệ, cốm Tú Lệ, gà nướng, cá nướng, táo mèo, châu chấu rang, thịt trâu gác bếp, rau dớn nộm... Hầu như các đặc sản Tây Bắc đều có ở Mù Cang Chải để bạn có thể mua về làm quà và thưởng thức. Mù Cang Chải mùa lúa chín và hoa tam giác mạch đang là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch. Trong những ngày cuối thu, tìm về Mù Cang Chải bạn sẽ được say đắm với vẻ đẹp thơ mộng, kỳ vĩ của bức tranh thiên nhiên tựa như tuyệt tác nghệ thuật. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

