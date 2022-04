Ái nữ Minh Nhựa chụp ảnh bầu, chơi lớn “thả rông” gợi cảm

Thời gian qua, ái nữ nhà Minh Nhựa - Joyce Phạm gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong những bộ ảnh bầu bí tập 2 ở tuổi 23. Mang thai lần 2, ái nữ đại gia Minh Nhựa ngày càng nhuận sắc hơn, cô liên tiếp cho ra lò những bộ ảnh khoe sắc vóc đẹp không tì vết dù bầu bí. Trên Instagram cá nhân, Joyce Phạm đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc cực xinh đẹp. Cô nàng diện chiếc váy màu be ôm dáng, khoe trọn chiếc bụng bầu to vượt mặt. Khoảnh khắc ghi lại, nữ rich kid để lộ bụng to tướng trong chiếc đầm bó sát, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest, tay xách túi hiệu. Đáng chú ý, khi bỏ áo khoác Joyce Phạm để lộ vòng 1 thả rông, lộ cả chân ngực vì chiếc váy có thiết kế khoét sườn. Phần bên hông cắt xẻ làm tăng lên nét độc đáo. Thời trang hè của mẹ bầu Joyce Phạm luôn giữ vững phong độ và khiến cư dân mạng trầm trồ. Ái nữ đại gia Minh Nhựa vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, đường nét gương mặt thanh thoát không đổi. Bầu bí lần 2, Joyce Phạm đầu tư rất nhiều vào việc chụp ảnh. Mỗi lần cô lên đồ khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Sự tự tin, gợi cảm của nữ rich kid trong mỗi bộ ảnh đã truyền cảm hứng cho nhiều mẹ bầu. Những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm liên tiếp khiến cư dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc thăng hạng. Ái nữ đại gia Minh Nhựa được dân tình ưu ái gọi bà bầu đẹp nhất Vbiz. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Thời gian qua, ái nữ nhà Minh Nhựa - Joyce Phạm gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong những bộ ảnh bầu bí tập 2 ở tuổi 23. Mang thai lần 2, ái nữ đại gia Minh Nhựa ngày càng nhuận sắc hơn, cô liên tiếp cho ra lò những bộ ảnh khoe sắc vóc đẹp không tì vết dù bầu bí. Trên Instagram cá nhân, Joyce Phạm đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc cực xinh đẹp. Cô nàng diện chiếc váy màu be ôm dáng, khoe trọn chiếc bụng bầu to vượt mặt. Khoảnh khắc ghi lại, nữ rich kid để lộ bụng to tướng trong chiếc đầm bó sát, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest, tay xách túi hiệu. Đáng chú ý, khi bỏ áo khoác Joyce Phạm để lộ vòng 1 thả rông, lộ cả chân ngực vì chiếc váy có thiết kế khoét sườn. Phần bên hông cắt xẻ làm tăng lên nét độc đáo. Thời trang hè của mẹ bầu Joyce Phạm luôn giữ vững phong độ và khiến cư dân mạng trầm trồ. Ái nữ đại gia Minh Nhựa vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, đường nét gương mặt thanh thoát không đổi. Bầu bí lần 2, Joyce Phạm đầu tư rất nhiều vào việc chụp ảnh. Mỗi lần cô lên đồ khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Sự tự tin, gợi cảm của nữ rich kid trong mỗi bộ ảnh đã truyền cảm hứng cho nhiều mẹ bầu. Những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm liên tiếp khiến cư dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc thăng hạng. Ái nữ đại gia Minh Nhựa được dân tình ưu ái gọi bà bầu đẹp nhất Vbiz. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News