Ái nữ duy nhất nhà bà Phương Hằng lần đầu lộ ảnh "sống ảo"

Ngoài Huỳnh Hằng Hữu - con trai chung với ông Dũng "lò vôi", bà Phương Hằng còn có 3 người con riêng. Trong đó, nữ đại gia có một ái nữ cực kì dễ thương tên My (nickname: Natalie), sinh năm 2006. Khác với cậu em Hằng Hữu lanh lợi thường được lên sóng cùng bà Nguyễn Phương Hằng, Natalie có phần kín tiếng hơn hẳn. Ái nữ CEO của khu du lịch Đại Nam chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng gia đình trong một vài dịp đặc biệt và đương nhiên, ảnh ọt riêng tư cũng vô cùng hiếm, ngoài trừ đôi ba tấm được chính mẹ đăng tải. Mới đây, dân mạng đang truyền tay nhau loạt ảnh được cho là mới nhất của Natalie. Xuất hiện trong loạt ảnh này, ái nữ khu du lịch nghìn tỷ Đại Nam khoe trọn được nhan sắc càng ngày càng xinh xắn. So với những bức hình cũ còn chưa vỡ nét thì giờ đây, Natalie đã rất ra dáng thiếu nữ rồi. Đặc biệt, ái nữ con riêng của CEO Nguyễn Phương Hằng không còn mũm mĩm như xưa, đường nét gương mặt lộ rõ và vô cùng thanh tú. Đặc biệt là nhìn tấm hình Natalie chụp chung với bà Phương Hằng, ai nấy đều phải công nhận cô bạn thực sự là bản sao của mẹ, giống như lời nữ đại gia từng khẳng định trên trang cá nhân trước đây. Bà Phương Hằng khi đó tiết lộ con gái rất ngoan và lễ phép đồng thời giống mình y đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Ngoài ra bà Phương Hằng còn khẳng định sẽ không đặt bất cứ tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào lên con nhưng sẽ luôn cố gắng hết mình để con thực hiện ước mơ. Cách đây chưa lâu, nữ đại gia Phương hằng từng lo lắng khi con gái bị trầm cảm chỉ vì bị kẻ xấu công kích, đến nỗi phải bỏ học, đóng cửa phòng nhiều ngày không tiếp xúc với ai vì cuộc khẩu chiến của mẹ. Cũng ở lần lên sóng này, bà chủ Đại Nam lần đầu tiết lộ chuyện con gái sinh non, suýt mất mạng vì phổi chưa hoàn thiện.

