Á hậu 2 Tường San và các hot girl xuất thân từ trường Phan Đình Phùng

Tối 3/8, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Đà Nẵng. Danh hiệu á hậu 2 thuộc về Nguyễn Tường San. Ngay từ vòng thi chung khảo miền Bắc, cô đã được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho vương miện hoa hậu nhờ gương mặt đẹp rạng rỡ và phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu. Nguyễn Tường San (sinh năm 2000) là cựu hot girl THPT Phan Đình Phùng. Cô cao 1,7 m và bắt đầu tham gia làm mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3. Hiện, á hậu theo học trường RMIT. Ngay từ khi còn đi học, người đẹp Hà thành đã khá nổi tiếng. Trang cá nhân của cô có tới hơn 40.000 người theo dõi. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, nhiều ý kiến cho rằng cô xinh đẹp và nổi bật không kém Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: PV. Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng. Quỳnh Anh là hot girl thay đổi phong cách nhiều nhất trong dàn "bộ ba sát thủ" đình đám một thời. Từ khi trở thành fashion icon nổi tiếng trong giới trẻ, hot girl Hà thành trung thành với mái tóc sáng màu và phong cách nổi loạn, năng động. Ảnh: FBNV. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn thường đăng ảnh thể hiện cá tính và cách nhìn mới lạ về thời trang. Hôm 10/7, hot girl 9X thực hiện bộ ảnh diện bikini, đi boots chạy trên đồi cát khiến nhiều người chú ý. Ảnh: FBNV. Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi) bắt đầu gây chú ý sau bức ảnh xinh đẹp tại lễ bế giảng trường Phan Đình Phùng. Nhiều người ưu ái đặt cho cô danh xưng "hot girl mặt mộc". 9X đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm cao. Không lâu sau đó, cô công khai mối tình với nam ca sĩ JustaTee. Ảnh: FBNV. Trải qua 5 năm hẹn hò, cô và bạn trai JustaTee kết hôn vào tháng 3/2018. Ngày 28/3, cả 2 đã kỷ niệm một năm chính thức về chung một nhà. JustaTee và Trâm Anh chia sẻ nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Con gái của cả hai cũng được dự đoán sẽ trở thành "hot baby" trong thời gian tới. Tài khoản mang tên cô bé hiện cũng có gần 80.000 lượt theo dõi, nhiều không kém hot boy, hot girl nào. Ảnh: FBNV. Diana Trần (17 tuổi, Hà Nội) được chú ý khi tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch của trường THPT Phan Đình Phùng năm 2018 với giải Tài năng. Nữ sinh mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nga. Thiếu nữ sở hữu nhiều thành tích, tham gia các hoạt động ngoại khoá như chương trình Wise, Show Us You Worth It... 10X tiết lộ cô sinh sống tại Việt Nam từ 5 tuổi cùng bố mẹ nên không có quá nhiều khó khăn khi phải làm quen với môi trường và bạn bè mới. Ảnh: FBNV. Nguyễn Mỹ Anh từng được "truy lùng" khi xuất hiện nổi bật trong các bức hình của buổi lễ bế giảng trường THPT Phan Đình Phùng vào tháng 5/2018. Dù chỉ là ảnh chụp trộm lan truyền trên mạng, khoảnh khắc xinh đẹp của cô bạn vẫn nhận được vô số lời khen ngợi. Ảnh: FBNV. Mỹ Anh vừa hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cô đang chờ kết quả để đăng ký chuyên ngành. Cảm thấy khiêm tốn với chiều cao 1,61m, song Mỹ Anh lại mong muốn thử sức mình tại các cuộc thi nhan sắc. Dự định trong tương lai của cô bạn là cố gắng học tập để đi du học. Ảnh: FBNV.

Tối 3/8, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Đà Nẵng. Danh hiệu á hậu 2 thuộc về Nguyễn Tường San. Ngay từ vòng thi chung khảo miền Bắc, cô đã được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho vương miện hoa hậu nhờ gương mặt đẹp rạng rỡ và phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu. Nguyễn Tường San (sinh năm 2000) là cựu hot girl THPT Phan Đình Phùng. Cô cao 1,7 m và bắt đầu tham gia làm mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3. Hiện, á hậu theo học trường RMIT. Ngay từ khi còn đi học, người đẹp Hà thành đã khá nổi tiếng. Trang cá nhân của cô có tới hơn 40.000 người theo dõi. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, nhiều ý kiến cho rằng cô xinh đẹp và nổi bật không kém Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: PV. Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng. Quỳnh Anh là hot girl thay đổi phong cách nhiều nhất trong dàn "bộ ba sát thủ" đình đám một thời. Từ khi trở thành fashion icon nổi tiếng trong giới trẻ, hot girl Hà thành trung thành với mái tóc sáng màu và phong cách nổi loạn, năng động. Ảnh: FBNV. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn thường đăng ảnh thể hiện cá tính và cách nhìn mới lạ về thời trang. Hôm 10/7, hot girl 9X thực hiện bộ ảnh diện bikini, đi boots chạy trên đồi cát khiến nhiều người chú ý. Ảnh: FBNV. Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi) bắt đầu gây chú ý sau bức ảnh xinh đẹp tại lễ bế giảng trường Phan Đình Phùng. Nhiều người ưu ái đặt cho cô danh xưng "hot girl mặt mộc". 9X đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm cao. Không lâu sau đó, cô công khai mối tình với nam ca sĩ JustaTee. Ảnh: FBNV. Trải qua 5 năm hẹn hò, cô và bạn trai JustaTee kết hôn vào tháng 3/2018. Ngày 28/3, cả 2 đã kỷ niệm một năm chính thức về chung một nhà. JustaTee và Trâm Anh chia sẻ nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Con gái của cả hai cũng được dự đoán sẽ trở thành "hot baby" trong thời gian tới. Tài khoản mang tên cô bé hiện cũng có gần 80.000 lượt theo dõi, nhiều không kém hot boy, hot girl nào. Ảnh: FBNV. Diana Trần (17 tuổi, Hà Nội) được chú ý khi tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch của trường THPT Phan Đình Phùng năm 2018 với giải Tài năng. Nữ sinh mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nga. Thiếu nữ sở hữu nhiều thành tích, tham gia các hoạt động ngoại khoá như chương trình Wise, Show Us You Worth It... 10X tiết lộ cô sinh sống tại Việt Nam từ 5 tuổi cùng bố mẹ nên không có quá nhiều khó khăn khi phải làm quen với môi trường và bạn bè mới. Ảnh: FBNV. Nguyễn Mỹ Anh từng được "truy lùng" khi xuất hiện nổi bật trong các bức hình của buổi lễ bế giảng trường THPT Phan Đình Phùng vào tháng 5/2018. Dù chỉ là ảnh chụp trộm lan truyền trên mạng, khoảnh khắc xinh đẹp của cô bạn vẫn nhận được vô số lời khen ngợi. Ảnh: FBNV. Mỹ Anh vừa hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cô đang chờ kết quả để đăng ký chuyên ngành. Cảm thấy khiêm tốn với chiều cao 1,61m, song Mỹ Anh lại mong muốn thử sức mình tại các cuộc thi nhan sắc. Dự định trong tương lai của cô bạn là cố gắng học tập để đi du học. Ảnh: FBNV.