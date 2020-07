6 năm "ế", nữ Youtuber Hàn Quốc tiết lộ lý do bất ngờ

Kim Hyeri (26 tuổi, Hàn Quốc) là vlogger nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam nhiều năm nay. Cô nàng được yêu mến nhờ bởi ngoại hình xinh xắn cùng khả năng nói tiếng Việt lưu loát. Loạt vlog dạy tiếng Hàn của 9X cũng nhận sự ủng hộ lớn từ người theo dõi. Mới đây, Hyeri gây chú ý khi đăng clip "7 lý do mình không hẹn hò". Trong vlog dài gần 8 phút, hot girl xứ kim chi khiến nhiều người bất ngờ khi bộc bạch về chuyện 6 năm qua cô chọn "độc thân vui tính" thay vì yêu đương. Hyeri cho biết do không thích ra khỏi nhà nên bản thân khó có cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô nàng cảm thấy phiền phức bởi mỗi lần hẹn hò phải tốn quá nhiều thời gian chọn đồ và trang điểm. Đồng thời 9X cũng không muốn lãng phí cảm xúc với người khác giới, thích tán gẫu nhưng cô lại không biết nói chuyện gì khi gặp bạn trai. Kim Hyeri khẳng định bản thân rất hạnh phúc dù chỉ có một mình. Dù hướng đến cuộc sống độc thân nhưng cô nàng luôn ủng hộ các fan của mình sớm tìm được nửa kia và sống thật hạnh phúc. Cô còn vui vẻ bật mí sắp tới sẽ làm một video chia sẻ về lý do mình quyết tâm không kết hôn.

Kim Hyeri (26 tuổi, Hàn Quốc) là vlogger nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam nhiều năm nay. Cô nàng được yêu mến nhờ bởi ngoại hình xinh xắn cùng khả năng nói tiếng Việt lưu loát. Loạt vlog dạy tiếng Hàn của 9X cũng nhận sự ủng hộ lớn từ người theo dõi. Mới đây, Hyeri gây chú ý khi đăng clip "7 lý do mình không hẹn hò". Trong vlog dài gần 8 phút, hot girl xứ kim chi khiến nhiều người bất ngờ khi bộc bạch về chuyện 6 năm qua cô chọn "độc thân vui tính" thay vì yêu đương. Hyeri cho biết do không thích ra khỏi nhà nên bản thân khó có cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô nàng cảm thấy phiền phức bởi mỗi lần hẹn hò phải tốn quá nhiều thời gian chọn đồ và trang điểm. Đồng thời 9X cũng không muốn lãng phí cảm xúc với người khác giới, thích tán gẫu nhưng cô lại không biết nói chuyện gì khi gặp bạn trai. Kim Hyeri khẳng định bản thân rất hạnh phúc dù chỉ có một mình. Dù hướng đến cuộc sống độc thân nhưng cô nàng luôn ủng hộ các fan của mình sớm tìm được nửa kia và sống thật hạnh phúc. Cô còn vui vẻ bật mí sắp tới sẽ làm một video chia sẻ về lý do mình quyết tâm không kết hôn.