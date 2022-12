4 năm hủy hôn Âu Hà My, Duy Alex khoe bạn gái mới

Dù không còn hoạt động nghệ thuật và rất kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là khi hủy hôn Âu Hà My nên nhất cử nhất động của Duy Alex luôn nhận về sự quan tâm lớn. Mới nhất trên trang cá nhân, chàng phi công điển trai đã cập nhật bức ảnh mới.Hà Duy khoe ảnh 2 cánh tay vừa được xăm hình giống hệt nhau, gồm 2 chữ Nga - Duy (tên thật của Duy Alex), ở giữa là hình trái tim đỏ chót. Đặc biệt, caption trong bài viết cùng là hình trái tim nên nhiều người cho rằng Duy Alex đã có bạn gái và cả 2 đang ngầm khẳng định mối quan hệ. Hiện ngoại hình, danh tính của cô gái này vẫn đang khiến nhiều người tò mò bởi sau 4 năm chia tay Hà My, Duy Alex chàng chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều bạn bè đã vào gửi lời chúc, thậm chí còn đòi chàng cơ trưởng phải "cưới ngay và luôn" thôi. Dù nhận về rất nhiều tình cảm của mọi người nhưng con trai nghệ sĩ Hương Dung không đưa ra bất cứ phản hồi gì thêm. Hà Duy (hay còn gọi là Duy Alex, con trai nghệ sĩ Hương Dung, SN 1989) từng được biết đến là diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim Làm Mẹ, Xóm Bờ Sông, Mùa Hè Sôi Động, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21… Khi sự nghiệp đang lên, Duy Alex đã bỏ nghề diễn, chuyển hướng sang làm phi công. Hiện chàng trai 8X đang là cơ trưởng một hãng hàng không có tiếng của Việt Nam. Về chuyện tình cảm, Duy Alex từng có khoảng thời gian mặn nồng với nữ giảng viên hot girl Âu Hà My. Cả 2 từng làm lễ dạm ngõ, lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó Hà My tuyên bố hủy hôn ước. Khi được một người vào thắc mắc, cô giáo hot girl chỉ cho biết gia đình bạn trai cũ vẫn rất tốt với mình.

