4 cô gái đã giỏi kinh doanh còn xinh hết phần thiên hạ

Kiều Ly Phạm (sinh năm 1992, Hà Nội) khiến dân mạng chú ý nhờ body cân đối không thua kém người mẫu. Kiều Ly không tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện cô gái này là chủ chuỗi cửa hàng thời trang và làm đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Kiều Ly theo đuổi phong cách thời trang sexy, gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chụp ảnh khoe thân hình chuẩn. Mới đây, 9X khoe tậu ôtô tiền tỷ nhờ 2 năm tập trung kinh doanh. Ít ai biết Kiều Ly có cô em gái giống mình như chị em sinh đôi. Đó là Phạm Thuý Nga (23 tuổi), cựu sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Khác với chị, Thuý Nga theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính. Nzim (Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 1994) từng là cái tên nổi tiếng trong giới trẻ Hà thành. 9X là cựu sinh viên khoa tiếng Nhật của Đại học Thăng Long. Sau khi Nam tiến, hot girl tiếp tục học ngành Đạo diễn, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hiện tại, Nzim là chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp lớn ở cả Hà Nội và TP.HCM. Dù tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh, mọi hoạt động trên mạng xã hội của 9X vẫn được nhiều người chú ý. Năm 2017, Nzim lên xe hoa với một gương mặt cũng quen thuộc - rapper T-akayz (tên thật: Vũ Quốc Tùng). Hiện cả hai có bé gái đầu lòng đáng yêu tên Sim. An Toe (tên thật: Vũ Thuý An, sinh năm 1989) là chủ cửa hàng thời trang được nhiều người yêu thích ở Hà Nội. An Toe bắt đầu buôn bán từ khi còn là sinh viên ngành Đồ hoạ. Cô từng thừa nhận rằng bản thân có xuất phát điểm bình thường, không phải rich kid nhưng khá may mắn trong con đường kinh doanh. Trước đó, 8X là stylist của nhóm nhảy ST.319. An Toe đã kết hôn năm 2013. Chồng cô cũng là một designer có tiếng. Ngoài công việc chính, 8X thường xuyên dành thời gian trò chuyện với dân mạng. Cô thường xuyên chia sẻ bí quyết bán hàng, giảm cân, làm đẹp... Julia Đoàn (Julia Linh Đoàn, 27 tuổi) là fashionista người Đức gốc Việt nổi tiếng trong giới trẻ. Julia theo đuổi phong cách thời trang tối giản nhưng không lẫn với ai. Cô từng là thực tập sinh của tạp chí Elle và có trang blog riêng. Hiện tại, 9X là chủ cửa hàng phụ kiện tự thiết kế. Ít ai biết, Julia chưa nói thạo tiếng Việt. Cô chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh, Đức và đang cố gắng học tiếng Việt. Nhiều người nhận xét Julia là điển hình cho mẫu người hiện đại và tài năng. Năm 2017, Julia bất ngờ thông báo có em bé với bạn trai Đồng Hoài Nam. Hiện cả hai đã về chung một nhà và sinh sống tại TP.HCM. Con gái đầu lòng của 9X là bé JJ - một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng nhờ biểu cảm dễ thương.

Kiều Ly Phạm (sinh năm 1992, Hà Nội) khiến dân mạng chú ý nhờ body cân đối không thua kém người mẫu. Kiều Ly không tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện cô gái này là chủ chuỗi cửa hàng thời trang và làm đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Kiều Ly theo đuổi phong cách thời trang sexy, gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chụp ảnh khoe thân hình chuẩn. Mới đây, 9X khoe tậu ôtô tiền tỷ nhờ 2 năm tập trung kinh doanh. Ít ai biết Kiều Ly có cô em gái giống mình như chị em sinh đôi. Đó là Phạm Thuý Nga (23 tuổi), cựu sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Khác với chị, Thuý Nga theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính. Nzim (Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 1994) từng là cái tên nổi tiếng trong giới trẻ Hà thành. 9X là cựu sinh viên khoa tiếng Nhật của Đại học Thăng Long. Sau khi Nam tiến, hot girl tiếp tục học ngành Đạo diễn, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hiện tại, Nzim là chủ chuỗi cửa hàng làm đẹp lớn ở cả Hà Nội và TP.HCM. Dù tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh, mọi hoạt động trên mạng xã hội của 9X vẫn được nhiều người chú ý. Năm 2017, Nzim lên xe hoa với một gương mặt cũng quen thuộc - rapper T-akayz (tên thật: Vũ Quốc Tùng). Hiện cả hai có bé gái đầu lòng đáng yêu tên Sim. An Toe (tên thật: Vũ Thuý An, sinh năm 1989) là chủ cửa hàng thời trang được nhiều người yêu thích ở Hà Nội. An Toe bắt đầu buôn bán từ khi còn là sinh viên ngành Đồ hoạ. Cô từng thừa nhận rằng bản thân có xuất phát điểm bình thường, không phải rich kid nhưng khá may mắn trong con đường kinh doanh. Trước đó, 8X là stylist của nhóm nhảy ST.319. An Toe đã kết hôn năm 2013. Chồng cô cũng là một designer có tiếng. Ngoài công việc chính, 8X thường xuyên dành thời gian trò chuyện với dân mạng. Cô thường xuyên chia sẻ bí quyết bán hàng, giảm cân, làm đẹp... Julia Đoàn (Julia Linh Đoàn, 27 tuổi) là fashionista người Đức gốc Việt nổi tiếng trong giới trẻ. Julia theo đuổi phong cách thời trang tối giản nhưng không lẫn với ai. Cô từng là thực tập sinh của tạp chí Elle và có trang blog riêng. Hiện tại, 9X là chủ cửa hàng phụ kiện tự thiết kế. Ít ai biết, Julia chưa nói thạo tiếng Việt. Cô chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh, Đức và đang cố gắng học tiếng Việt. Nhiều người nhận xét Julia là điển hình cho mẫu người hiện đại và tài năng. Năm 2017, Julia bất ngờ thông báo có em bé với bạn trai Đồng Hoài Nam. Hiện cả hai đã về chung một nhà và sinh sống tại TP.HCM. Con gái đầu lòng của 9X là bé JJ - một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng nhờ biểu cảm dễ thương.