Dàn cô giáo nổi tiếng từng dính thị phi gây bão mạng

Việc Midu khéo khoe "đôi gò bồng đào" khi diện chiếc bra màu trắng cực quyến rũ, bên ngoài khoác áo vest kết hợp chân váy cùng màu ngắn trên đầu gối cùng hình xăm ở vòng 1 đang gây tranh cãi dân mạng mới đây. Trong khi một số khen ngợi vì sự lột xác này, chỗ khác lại phê phán bởi Midu dù sao cũng là giảng viên một trường đại học có tiếng, bởi vậy cách ăn mặc của cô cũng cần có chừng mực. Thậm chí, còn xuất hiện vô số bình luận tục tĩu hướng về phía nữ giảng viên đại học Hutech. Trước những luồng thông tin không hay, Midu chọn cách im lặng. Ngoài Midu, trước đó dân mạng cũng từng được phen bàn tán xôn xao về phong cách ăn mặc của nữ giảng viên Âu Hà My đến từ Hà Nội. Với lợi thế là vòng 1 căng đầy và vòng 3 quyến rũ, cô hay diện áo quây hay váy với vùng cổ khoét sâu bó sát khoe triệt để đường cong. Trước luồng ý kiến không hay, Âu Hà My từng phản pháo: "Trên giảng đường tôi thường mặc áo sơ mi cùng quần âu hoặc vest. Khi đi chơi cùng gia đình, tôi nghĩ ăn mặc như vậy là chuyện bình thường. Tôi luôn quan điểm dạy hết mình và chơi cũng hết mình. Tôi biết dừng đúng chỗ". Hình ảnh nóng bỏng của nữ giảng viên Âu Hà My. Năm 2018, hình ảnh về một nữ giáo viên có ngoại hình xinh đẹp, phong cách ăn mặc gợi cảm đã nhận được rất nhiều quan tâm. Xuất hiện trên một diễn đàn có tiếng dành cho giới trẻ, loạt khoảnh khắc đẹp mê mẩn của cô giáo xinh đẹp này nhanh chóng thu hút gần 6.000 thích, chia sẻ. Đó là Trần Thị Nam Trân (SN 1996, đến từ Nam Định), hiện đang sinh sống tại TP HCM. Sở hữu số đo 3 vòng (83 - 58 - 92) khiến nhiều người ước ao nhưng Nam Trân lại quyết định theo nghề "gõ đầu trẻ".

