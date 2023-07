2 cô giáo vật lý từng gây bão mạng ngày ấy giờ ra sao?

Cô giáo Minh Thu nổi tiếng bất ngờ vào khoảng cuối tháng 7/2021. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, những clip livestream dạy học của cô giáo này thu hút đến hàng chục nghìn lượt xem, thậm chí có cả người nổi tiếng tò mò vào xem. Được biết, cô Minh Thu từng là học sinh chuyên Lý của trường THPT chuyên, ĐH Vinh và sau đó học tiếp chuyên ngành Vật Lý tại ĐH Sư phạm Hà Nội. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội và nhận được nhiều loạt danh xưng như "cô giáo hot girl", "cô giáo Vật Lý xinh như idol", Minh Thu bắt đầu vướng vào một loạt tai tiếng. Cô giáo Vật lý này vướng loạt lùm xùm nói bậy, trợn mắt với học sinh, rủ học sinh chơi game, dạy sai kiến thức cơ bản, thả link donate và chưa tốt nghiệp đại học sư phạm. Sau đó người đại diện của Minh Thu cho biết về việc chưa tốt nghiệp đại học: "Việc này thực chất là tai nạn vì Thu quên mất đăng ký tín chỉ của một môn học. Và không may môn đấy phải đợi đến học kỳ I của năm sau mới mở lớp. Do đó, Thu phải đợi đến khi có lớp, hoàn thành môn học mới được nhận bằng. Tuy nhiên, Thu học khá chắc, đi dạy thêm từ thời sinh viên nên cô có đủ kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn sư phạm để đứng lớp. Hơn nữa, trên các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội, Thu chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp". Sau khi nổi tiếng và cả tai tiếng bất ngờ, Minh Thu có một thời gian khá im ắng. Mới đây, vào khoảng đầu tháng 3/2023, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Minh Thu cho biết, bản thân đã quyết định gác việc giảng dạy để Nam tiến phát triển thành nhà sáng tạo nội dung. Cô giáo Vật Lý Trần Thanh Nga xuất hiện sau cô Minh Thu một khoảng thời gian ngắn và cũng khiến dân mạng chao đảo vì nhan sắc quá đỗi nổi bật. Cô giáo 9x sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm và tốt nghiệp Đại học Giáo dục - ĐHQGHN khoa sư phạm Lý với 3.2 bằng Giỏi (xếp hạng bằng theo hình thức hệ thống tín chỉ). Ngày 7/8/2021 là lần đầu tiên Thanh Nga tham gia dạy học qua livestream. Thời điểm đó, trang cá nhân của cô giáo này đã thu hút rất nhiều lượt tương tác, mỗi bài đăng đều được cả nghìn lượt like và bình luận. Nói về việc giảng dạy, Thanh Nga cho biết: "Mình nghĩ điều quan trọng của việc dạy học là phương pháp và cách tiếp cận vấn đề. Kiến thức cơ bản là giống nhau nhưng mỗi giáo viên lại có cách dạy khác nhau. Mình luôn đề cao việc liên hệ thực tế và dẫn dắt học sinh bằng những câu hỏi gợi mở. Mình sẽ không áp đặt mà làm cho học sinh tự khám phá kiến thức. Điều này giúp các bạn hiểu bản chất vấn đề hơn, đồng thời khơi gợi hứng thú với môn học. Các bạn sẽ không còn cảm giác “khó nhằn” với môn Vật Lý nữa". Thanh Nga cho biết thêm. Hiện tại, Thanh Nga đang dạy tại trường THPT Đào Duy Từ. Trên trang cá nhân có 56.000 người theo dõi, cô giáo 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung, năng động của bản thân. Chia sẻ với VTC, Thanh Nga cho biết, 9x lựa chọn phong cách thời trang phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Khi đi dạy, cô mặc đồ thanh lịch, kín đáo. Còn trong cuộc sống hàng ngày, Thanh Nga thích những bộ trang phục trẻ trung, thoải mái.

