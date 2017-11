11 kiểu người “chỉ có phá” cuộc sống của bạn

1. Nhà phê bình

"Này, tôi thấy bạn có một kiểu tóc mới, đáng tiếc, nó không dành cho tôi.Chỉnh sửa kiểu tóc như vậy chỉ dành cho những người có nếp nhăn giống như bạn ..." Nghe quen thuộc chứ? Những người như vậy thường sử dụng những từ mỉa mai và nhận xét nghiêm trọng cùng với những lời khen ngợi bình thường. 2. Người lợi dụng



Bạn đã không gặp nhau từ lâu, và bạn không biết bất kỳ điều nào về cuộc sống của người bạn này. Người này không bao giờ có thời gian cho bạn nếu bạn gợi ý gặp gỡ. Nhưng đột nhiên có anh ta không có tiền để trả tiền thuê nhà, không có nơi để ở. Những người như vậy nên bị từ chối mà không có điều gì hối tiếc. Họ chỉ lợi dụng bạn thôi.



3. Cảnh báo



Những người này có thể tạo ra hoảng loạn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào mà không có lý do. Bạn có thể thất bại trong việc phân tích tình huống một cách hợp lý khi họ ở gần. Cố gắng tránh những người như vậy, đặc biệt là khi bạn đang có kế hoạch một chuyến đi hoặc một kỳ nghỉ. Họ sẽ không để bạn thư giãn.



4. Đạo đức giả



Họ luôn luôn ngọt ngào khi đối mặt với bạn, nhưng họ ghét bạn khi bạn quay đi. Mọi người sẽ không nghe bất cứ điều gì về bạn từ những người bạn đó. Họ luôn phóng đại và nói dối. Những người này chỉ muốn được phổ biến và cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh họ. Không thể tin tưởng bởi vì họ sẽ phản bội bạn bất cứ khi nào có lợi cho họ. 5. Ích kỷ



Những người ích kỷ đang được "nuôi" bởi tình yêu và sự chú ý của bạn. Họ giữ bạn thân thiết, hứa hẹn mọi thứ bạn cần nhưng không làm gì. Bạn cũng luôn làm những gì họ muốn, cho thời gian rảnh rỗi và cuộc sống của bạn với họ. Nhưng họ chỉ yêu bản thân họ, không phải bạn.

6. Những người sống ở bóng tối



Những người sống trong bóng tối này đã rời bỏ cuộc sống của bạn cách đây rất lâu. Khi gặp họ, bạn thậm chí không biết phải nói gì. Tuy nhiên, bạn để họ vào cuộc sống của mình chỉ vì bạn nhớ quá khứ của bạn. Khi có mối quan hệ nào kết thúc, đừng ngần ngại. Hãy tránh xa người này để trải nghiệm những điều mới mẻ và tuyệt vời. Đừng bao quanh mình với bóng tối của quá khứ. 7. Người nói nhiều



Chú ý! Đây là những cụm từ mà những người nói nhiều thích sử dụng: "Chúng tôi chắc chắn sẽ đi biển cùng nhau!" "Hãy đợi thêm một năm nữa, và chúng ta sẽ kết hôn!" "Tôi hứa chúng ta sẽ ghé thăm nhà hàng tuyệt vời đó bằng mọi cách! "Nếu bạn nhận thấy rằng người yêu của bạn hứa hẹn một cái gì đó và không bao giờ vượt qua, đó là thời gian để nói lời tạm biệt. 8. "Hãy lấy nó hoặc để lại nó"



Khi làm bất cứ điều gì sai, họ thường nói, "Tôi là vậy, hãy chấp nhận!" Họ bắt đầu cãi nhau, phá vỡ những thứ của bạn khi họ đang điên, hoặc la hét chỉ vì một lý do: đó chỉ là họ. Vì vậy, bạn nên chấp nhận chúng như họ đang có. Bạn không cần những người như thế trong cuộc sống. Nếu họ không cố gắng để thay đổi ít nhất là các nhân vật nhỏ bé của họ để được thoải mái hơn, bạn không cần phải ở trong giai điệu với họ! 9. Người nhạy cảm



Những người nhạy cảm có thể nhớ tất cả lỗi lầm nhỏ của bạn trong nhiều năm. Bất kỳ tình huống nào cũng có thể được sử dụng để nhớ lại tất cả những điều đáng buồn và hành vi của bạn. Và đó là sau khi bạn đã bày tỏ sự hối hận về một ngàn lần. Do đó, bạn luôn có một người bi quan bên cạnh.



10. Người ghen tị



Những người này, họ ghen tị với bạn ngay cả khi bạn đang ở trong tâm trạng thoải mái, phàn nàn rằng không có tâm trạng đó trong nhiều năm. Tất cả mọi thứ bạn cảm thấy với họ là sự mệt mỏi. Bạn có cần những người bạn này hay không? Giao tiếp nên mang lại hạnh phúc và niềm vui. Hãy "xóa" những người như vậy khỏi cuộc sống của bạn.





11. Người lừa đảo



Những người này không thấy hại gì khi lừa dối bạn hoặc lừa những người khác. Họ nghĩ rằng họ hoàn toàn tự do trong cuộc sống, tình yêu và cách suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là nỗi đau và cảm xúc của bạn không là gì đối với họ. Ngay cả khi họ xin lỗi vì đã là một phi công "airhead", họ thực sự không hối tiếc. Nhưng nếu bạn tha thứ cho những người như vậy, họ chắc chắn sẽ lặp lại cùng một sai lầm một lần nữa và nhiều lần nữa. Sự phản bội một lần có nghĩa là phản bội lại một ngàn lần. Bạn không cần những người như thế trong cuộc sống.

