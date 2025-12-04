Hà Nội

Cộng đồng mạng soi ra loạt 'hint' hẹn hò của Linh Ka và Dương Domic

Cộng đồng trẻ

Trước khi bị bắt gặp cùng nhau sánh đôi gần đây thì Linh Ka và Dương Domic đã được cư dân mạng soi ra loạt 'hint' hẹn hò.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mới đây, mạng xã hội được phen rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Linh Ka (Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) và ca sĩ Dương Domic (Trần Đăng Dương, sinh năm 2000) cùng sải bước trên phố. Dù góc chụp vội và ở khoảng cách không quá gần, thế nhưng chỉ cần lướt qua, netizen lập tức gọi tên hai nhân vật chính.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu đôi trẻ bị team qua đường 'soi' ra hint hẹn hò. Tin đồn chuyện tình cảm giữa Dương Domic và Linh Ka khiến netizen liên tục bàn tán từ giữa năm 2024.
Mặc dù cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ, thế nhưng những bằng chứng được "thám tử mạng" tổng hợp vẫn khiến công chúng tin rằng họ là một cặp.
Cộng đồng mạng đã tổng hợp một loạt "hint" chất lượng, cho thấy mối quan hệ trên mức bạn bè giữa Linh Ka và Dương Domic.
Cả hai bị phát hiện sở hữu và sử dụng nhiều món đồ giống nhau, từ vòng tay, đồng hồ, tai nghe, mũ lưỡi trai cho đến áo đôi. Dù đăng ảnh ở thời điểm khác nhau, sự trùng hợp này đã củng cố thêm nghi vấn.
Khoảng cuối năm 2024, hình ảnh được cho là Linh Ka và Dương Domic sánh bước đi cùng nhau trên phố đã được lan truyền rộng rãi. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen khẳng định người nam trong ảnh chính là Dương Domic.
Nhiều người cũng cho rằng, Linh Ka và Dương Domic có sự tương tác "ngầm" trên mạng xã hội. Sau khi Dương Domic biểu diễn ca khúc Sóng Vỗ Vỡ Bờ tại Anh Trai Say Hi, Linh Ka đã đăng tải trạng thái với hình ảnh sóng biển kèm chú thích tiếng Hàn có ý nghĩa động viên "Tốt lắm". Chi tiết này được cho là ủng hộ ngầm dành cho nam ca sĩ (người từng là thực tập sinh tại Hàn Quốc).
Linh Ka từng phải khóa trang cá nhân sau khi đăng một đoạn clip có sự xuất hiện của một cánh tay đàn ông đang ngồi bên cạnh (được cho là Dương Domic).
Linh Ka là một hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng, được biết đến như một hiện tượng mạng nổi đình đám với hàng loạt clip hát nhép từ năm 2017. Từ 2023, cô chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc, ra mắt một số ca khúc.
Trong khi đó, Dương Domic là một ca sĩ, rapper trẻ tuổi, từng có thời gian là thực tập sinh tại Hàn Quốc và gần đây gây chú ý lớn khi tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi.
