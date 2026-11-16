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Xã hội

Công an TP Huế xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chỉ trong 1 tháng ra quân, lực lượng CSGT (Công an TP Huế) đã phát hiện và xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Hoàng Lý

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế thông tin chỉ trong 1 tháng đơn vị đã phát hiện và xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

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Lực lượng CSGT Công an TP Huế kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Phòng CSGT TP Huế.

Điển hình chỉ trong tối ngày 14/11, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp (1 ô tô, 8 mô tô) vi phạm xuất phát từ khu vực quán bar, pub.

Qua 1 tháng ra quân đồng loạt, Phòng CSGT Công an TP Huế đã tổ chức 940 ca công tác với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện. Riêng đối với chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm (gồm 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác), tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề. Việc duy trì kiểm soát liên tục tại các khu vực tụ điểm ăn uống, giải trí ban đêm đã kịp thời ngăn chặn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cũng đã chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm hơn 1.850 trường hợp vi phạm tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Huế.

#Csgt Huế #Xử lý 1850 vi phạm nồng độ cồn

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