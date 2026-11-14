Bộ GD&ĐT siết tuyển sinh, bỏ điểm cộng từ năm 2028

Từ năm 2028, tuyển sinh đại học không còn điểm cộng, mỗi ngành chỉ dùng tối đa 2 phương thức, thí sinh cũng được giảm thủ tục giấy tờ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về tuyển sinh và đào tạo từ bậc cao đẳng Mầm non, đại học đến sau đại học. Đáng chú ý là lộ trình siết chặt số lượng phương thức xét tuyển và chính thức bãi bỏ điểm cộng từ năm 2028.

Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày ký (11/11/2026). Riêng các nội dung từ Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Siết phương thức xét tuyển, "khai tử" điểm cộng từ năm 2028

Theo quy định mới, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình hoặc hình thức đào tạo, số lượng phương thức được giới hạn tối đa là 3 từ năm 2027 và giảm xuống còn 2 từ năm 2028 (không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển).

Các trường phải công khai tiêu chí đánh giá, cách tính điểm và trọng số của từng hợp phần. Quy chế yêu cầu bảo đảm chỉ có một thang điểm xét tuyển duy nhất và bình đẳng về điều kiện tham gia giữa các thí sinh (trừ diện xét tuyển thẳng).

Về chính sách điểm cộng, các trường từng áp dụng từ năm 2026 trở về trước được phép duy trì trong năm 2027, nhưng tổng mức cộng không được vượt quá 0,50 điểm (theo thang điểm 30) và phải giải trình rõ ràng. Bắt đầu từ kỳ tuyển sinh năm 2028, điểm cộng sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.

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Bên cạnh đó, Thông tư mở rộng đối tượng dự tuyển cho người tốt nghiệp trung học nghề trong nước hoặc nước ngoài (được công nhận tương đương) có cùng nhóm ngành. Nhóm thí sinh này cần đáp ứng yêu cầu đầu vào theo từng nhóm chương trình, ngưỡng đầu vào và chuẩn chương trình đào tạo hiện hành.

Cắt giảm thủ tục hành chính, cấm thu thêm lệ phí ngoài hệ thống

Nhằm giảm tải áp lực giấy tờ cho thí sinh, Bộ GDĐT yêu cầu các trường khai thác tối đa dữ liệu tuyển sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ khâu đăng ký đến nhập học. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh nộp bổ sung các giấy tờ, chứng chỉ đã có thông tin hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp dữ liệu thiếu hoặc cần xác minh.

Đặc biệt, Thông tư nghiêm cấm các trường thu thêm lệ phí xét tuyển dưới mọi hình thức đối với thí sinh đã đăng ký và nộp phí qua Hệ thống xét tuyển chung. Các trường cũng phải chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan quản lý về tính chính xác của các thông tin đã công bố như ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm hay tiêu chí phụ.

Trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quyền tự chủ của các trường đi kèm với trách nhiệm giải trình chặt chẽ. Đội ngũ giảng viên tham gia tính toán năng lực đào tạo phải hoàn thành đủ định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Siết chặt quản lý và điều kiện học bổng sau đại học

Đối với bậc đào tạo thạc sĩ, quy mô tuyển sinh không được vượt quá năng lực đào tạo theo nhóm ngành. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, năng lực đào tạo bắt buộc phải tính toán chi tiết theo từng ngành cụ thể.

Thông tư cũng nêu rõ đào tạo thạc sĩ được tổ chức theo hai hình thức là chính quy và thường xuyên. Đối với học viên nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học bắt buộc phải theo hệ chính quy, dành toàn thời gian học tập, nghiên cứu tại trường và không được làm việc toàn thời gian tại các cơ quan, tổ chức khác trong suốt khóa học.