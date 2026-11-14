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Xã hội

Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển 6.000 viên ma tuý qua biên giới

Đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp, Thạo A Ch (20 tuổi, tỉnh Savannakhet, Lào) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 16h05 ngày 13/11, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Khi đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa, xã Lìa, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô màu đen, không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

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Đối tượng Thạo A Ch bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bám sát, kiểm tra và phát hiện một gói nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên nghi ma túy tổng hợp.

Được biết, đối tượng bị bắt giữ là Thạo A Ch (20 tuổi, trú tại bản Chèng, cụm Ka Tup - Ma Hat, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào).

Làm việc với cơ quan chức năng, Thạo A Ch khai nhận, được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam qua đường sông Sê Pôn. Khi đến địa điểm giao nhận, người này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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