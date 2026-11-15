[GALLERY] VinFast VF 6 2026 chính thức ra mắt 2 phiên bản, từ 646 triệu đồng

Mẫu SUV đô thị VinFast VF 6 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, bản nâng cấp có những sự thay đổi lớn về nền tảng và sẽ được bán với 2 cấu hình.