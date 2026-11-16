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Xã hội

Dự báo thời tiết 16/11: Miền Bắc nắng chói chang trước khi chuyển mưa rét

Dự báo miền Bắc sẽ có hai ngày đầu tuần (16-17/11) trời nắng mạnh, nhiệt độ duy trì mức cao trên 30 độ. Sau đó trời chuyển mưa rét do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Theo Nguyễn Hoài/ Tiền Phong

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (16/11), trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (17/11), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao. Từ 18/11, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm dần. Từ ngày 19/11, trời chuyển lạnh, sau đó chuyển rét.

Miền Bắc hôm nay (16/11) nắng chói chang.
Miền Bắc hôm nay (16/11) nắng chói chang.

Các tỉnh miền Trung tiếp tục những ngày thời tiết đẹp. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 18/11, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế xuất hiện mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm dần. Từ ngày 19/11, mưa mở rộng ra khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định cũ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày 17-19/11, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng. Từ khoảng 20-22/11, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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