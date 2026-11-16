Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông đập phá xe taxi vì tưởng tài xế... tông vợ con mình

Mặc dù không xảy ra bất cứ va chạm nào, người đàn ông vẫn cho rằng tài xế taxi tông vào vợ con mình và đã có hành động gây rối trật tự công cộng.

Đăng Lê

Sáng 16/11, Công an phường Dĩ An vẫn đang phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Công an TP HCM) và các đơn vị nghiệp vụ truy xét, làm việc với đối tượng Võ Minh Tâm (SN 1997, quê TP Cần Thơ) có dấu hiệu hành vi Gây rối Trật tự công cộng (TTCC).

taxi.jpg
Đối tượng Tâm đập phá, bẻ gãy kính xe taxi

Theo thông tin ban đầu, tối 15/11 Công an phường Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) tiếp nhận thông tin một người đàn ông chửi bới, đập phá xe taxi trên đường Nguyễn Tri Phương (KP Bình Đường 4, Dĩ An). Vụ việc làm hư hỏng nặng phương tiện; nhiều phương tiện hiếu kỳ dừng lại gây mất TTCC.

Ngay trong đêm, các đơn vị Công an đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng truy xét đối tượng có hành vi côn đồ nói trên là Tâm (tạm trú KP Thống Nhất 3, phường Dĩ An) và đưa về trụ sở Công an làm việc. Bước đầu Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

taxi-3091.jpg
Vụ việc được nhiều người can ngăn, nhiều phương tiện hiếu kỳ đứng lại nhìn...

Theo đó vào chiều cùng ngày sau khi nhậu tại nhà bạn trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm gọi điện cho vợ đến đón về. Vợ Tâm đi xe máy chở theo con nhỏ đến ngay hẻm 434 để đón Tâm. Lúc này anh Trịnh Duy Th. (SN 1983, ngụ phường Dĩ An) chạy taxi rẽ vào hẻm 434. Thấy taxi ôm cua ngay gần xe máy vợ chở con, cho rằng anh Th. đã va quẹt nên lao đến chửi bới, dùng điện thoại ném vào cửa kính trước và kêu tài xế xuống xe.

Mặc cho anh Thực giải thích không liên quan và vợ con can ngăn, tuy nhiên Tâm vẫn côn đồ lao vào ôm đầu người anh Thực kéo ra cửa. Tài xế taxi vội kéo kính cửa xe bên trái lên thì Tâm dùng 2 tay bẻ gãy kính.

Vụ việc được nhiều người can ngăn, nhiều phương tiện hiếu kỳ đứng lại nhìn nhưng Tâm vẫn tiếp tục chửi bới, bắt anh Th. ra ngoài nhưng không được nên Tâm nhiều lần dùng tay túm cổ áo; kéo tay cửa xe bị bung ra gây hư hỏng. Sau đó Tâm được người thân chở về nhà trọ và bị Công an tạm giữ ngay trong đêm.

Vô cớ đập phá xe taxi vì tưởng tài xế... tông vợ con mình
#Gây rối #đập phá

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng Thắng "Ật" về tội Gây rối trật tự công cộng

Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ livestream tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An ngày 28/9/2026.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream), kèm theo lời nói có nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Xem chi tiết

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hành vi gây rối trật tự ở cảng hàng không bị xử lý ra sao?

Cảng hàng không là khu vực đặc thù đòi hỏi sự an toàn và kỷ luật ở mức cao nhất. Sân bay không phải là nơi để "thử thách" sự nghiêm minh của pháp luật.

download.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới