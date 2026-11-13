Diện mạo quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai sau khi tháo dỡ 4 trạm thu phí

Sau khi tháo dỡ 4 trạm thu phí trên quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm lại mặt đường, sơn vạch kẻ và lắp biển báo.

Sau khi tháo dỡ 4 trạm thu phí trên quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm lại mặt đường, sơn vạch kẻ và lắp biển báo, giúp tuyến cửa ngõ phía Đông TP HCM thông thoáng.

Ngày 13/11, khu vực quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, đoạn thuộc TP Đồng Nai, đã hoàn tất việc tháo dỡ các trạm thu phí, tái lập mặt đường và khôi phục hệ thống an toàn giao thông.

Các trạm thu phí, tái lập mặt đường và khôi phục hệ thống an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí từng đặt các trạm thu phí T1, T2, T3 và T4 hiện đã được giải phóng mặt bằng. Mặt đường được thảm nhựa mới, vạch kẻ đường và hệ thống biển báo được hoàn thiện. Các phương tiện lưu thông qua khu vực thuận lợi, không còn cảnh phải di chuyển qua những công trình trạm thu phí trước đây.

Ông Kiều Vũ Hiệp, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết các hạng mục thi công đã hoàn thành sau thời gian tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Mặt đường được thảm nhựa mới, vạch kẻ đường và hệ thống biển báo được hoàn thiện.

Dự án tháo dỡ các trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai tại Km1872 trên quốc lộ 1, với phạm vi gồm 4 trạm T1, T2, T3 và T4. Các hạng mục chính gồm tháo dỡ nhà trạm, kiốt, tái lập mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam, công trình có thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày, từ 10/8 đến 9/11/2026. Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam được giao quản lý thực hiện.

Trước đó, dự án khởi công ngày 11/8. Đến cuối tháng 9, các hạng mục tháo dỡ trạm thu phí cơ bản hoàn thành. Nhà thầu sau đó tiếp tục thảm lại mặt đường, sơn vạch kẻ và lắp đặt hệ thống biển báo.

Việc hoàn tất dự án giúp khôi phục mặt bằng, trả lại mặt đường êm thuận trên quốc lộ 1 qua khu vực cầu Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông trên tuyến giao thông cửa ngõ phía Đông TP HCM.