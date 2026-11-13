Vụ nổ khí gas làm sập nhiều nhà dân, tình hình sức khỏe các nạn nhân ra sao?

Theo thống kê bước đầu tại hiện trường, 11 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có những ca đa chấn thương và chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ nổ gây sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) vào trưa 13/11, lực lượng y tế đã khẩn trương tiếp nhận, phân loại và chuyển nhiều nạn nhân đến các bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã huy động 5 trạm cấp cứu vệ tinh từ các bệnh viện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại các cơ sở y tế lân cận. Hiện Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn duy trì 3 kíp y, bác sĩ túc trực tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt.

Hiện trường vụ nổ/Nguồn tienphong.vn.

Về tình hình tiếp nhận và điều trị, trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát và chuyển thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, đơn vị tiếp nhận bà Huỳnh Thị Sen (SN 1970) trong tình trạng cần theo dõi tổn thương nội sọ nên đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục theo dõi chuyên sâu.

Cùng lúc đó, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cũng tiếp nhận ban đầu và chuyển sang Bệnh viện Tân Hưng 2 trường hợp, gồm bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên (SN 1985, vết thương bàn chân phải) và em Nguyễn Văn Khối (SN 2009, đa chấn thương). Song song với việc tiếp nhận này, Bệnh viện Tân Hưng đã chuyển 3 bệnh nhân đến Bệnh viện Khánh Hội tiếp tục điều trị, gồm ông Phan Ngọc Bình (SN 1984), bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1988, vết thương xây xát) và ông Châu Hoàng Phúc (SN 1984, đa chấn thương, có vết thương hở vùng đầu). Ngoài ra, ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Khánh Hội cũng trực tiếp tiếp nhận thêm bà Phan Trương Đài Liễu (SN 1987) bị chấn thương vùng đầu, mặt, cẳng chân và bàn chân trái.

Đối với các trường hợp bị thương nhẹ hơn, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã xử lý cấp cứu cho 3 nạn nhân và cho xuất viện trong ngày sau khi sức khỏe ổn định. Cụ thể, em Châu Như Quỳnh (SN 2011) bị rách da bàn tay phải được khâu vết thương; chị Thiều Thị Hiền (SN 1981) bị sưng nề vùng trán, xây xát mặt và tay chân được chụp X-quang, dùng thuốc giảm đau; anh Trần Vũ Phương (SN 1987) bị xây xát bàn chân đã được xử lý vết thương tại chỗ.

Theo thông tin mới nhất từ UBND phường Tân Thuận, tình hình sức khỏe của các nạn nhân nhập viện hiện đều có chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.