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Xã hội

Triệt xoá ổ nhóm mua bán, sử dụng ma tuý ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, triệt xoá ổ nhóm ma tuý, bắt 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Nam Trạch vừa phát hiện vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Nam Trạch phát hiện Đặng Thái Duy (SN 2003) và Lý Hoài Long (SN 1997), cùng trú tại xã Nam Trạch, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông Đặng Minh Hồng, ở thôn Phú Quý.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an xã Nam Trạch phát hiện thêm các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, ngày 01/11, Đặng Thái Duy cùng Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, trú thôn Bắc Dinh, xã Nam Trạch) mua 192 viên ma túy từ Nguyễn Quang Phú (SN 1995, trú phường Đồng Thuận) để sử dụng và bán lại cho nhiều người.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Phú, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 47 viên ma túy hồng phiến.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 62 viên ma túy hồng phiến.

Sau đó, Nguyễn Quang Phú cũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang đươc cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.
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