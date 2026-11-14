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Xã hội

Khởi tố 3 vụ án hình sự, 4 bị can do làm giả 403 sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. 

Hà Ngọc Chính

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, khởi tố 3 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, làm rõ 403 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn đã phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

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Cảnh sát kinh tế phát hiện các sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo. Ảnh ANGL

Với chứng cứ thu thập được từ các sản phẩm trưng bày, niêm yết, kinh doanh tại cơ sở vàng bạc nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và kết quả giám định chuyên môn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H., lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế không chỉ làm rõ hoạt động thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở. Trong đó, thợ kim hoàn tên P. của doanh nghiệp, khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

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Đại tá Dương Văn Long, thủ trưởng CQ CSĐT trực tiếp chỉ đạo. Ảnh: ANGL

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., lực lượng Công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Mời bạn đọc xem Video: Lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh chống hàng, lậu, hàng giả. Nguồn VTV1
tin sản xuất
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