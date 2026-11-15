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Xã hội

Tiêm corticoid 8 lần, bệnh nhân hoại tử và đứt hoàn toàn gân gót

Sau 8 lần tiêm corticoid giảm đau, bệnh nhân bị hoại tử, đứt gân gót chân và suy tuyến thượng thận. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ khi lạm dụng thuốc.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân V.D.T. (sinh năm 1983, trú tại xã Ia Tô, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đứt hoàn toàn gân gót chân trái kèm hoại tử và biến chứng suy tuyến thượng thận do lạm dụng tiêm corticoid.

Theo bệnh sử, trước khi đến khám tại Phòng khám Xương khớp của bệnh viện, bệnh nhân đã từng tiêm corticoid tới 8 lần tại một cơ sở y tế bên ngoài để giảm đau. Qua kết quả thăm khám, chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm, các bác sĩ xác định gân gót chân trái đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay sau đó, ca phẫu thuật do BS.CKI Trần Minh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương Chỉnh hình trực tiếp thực hiện đã diễn ra. Ekip đã tiến hành lấy gân cơ mác dài cùng bên để thay thế phần gân gót bị hoại tử, tái tạo cấu trúc gân nhằm khôi phục chức năng vận động cho người bệnh. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết mổ và điều trị phối hợp để kiểm soát tình trạng suy tuyến thượng thận.

Ảnh minh họa/Internet

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo corticoid vốn là nhóm thuốc chống viêm mạnh nhưng nếu sử dụng không đúng chỉ định, kéo dài hoặc lạm dụng sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như suy tuyến thượng thận, loãng xương, tăng đường huyết, tăng huyết áp và suy giảm sức đề kháng. Đặc biệt, việc tiêm corticoid trực tiếp hoặc lặp lại nhiều lần tại vùng gân là vô cùng nguy hiểm vì có thể làm suy yếu cấu trúc gân, tăng cao nguy cơ tổn thương và đứt gân.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng hoặc tiêm corticoid để giảm đau. Khi xuất hiện các triệu chứng đau nhức xương khớp, người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, xác định rõ nguyên nhân và điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý lặp lại liệu trình tiêm hay thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Mời độc giả xem video Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, TPCN giả
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