Phú Thọ đề nghị chặn giao dịch liên quan 119 phôi giấy bị mất

Các cơ quan được đề nghị không xác nhận hay thực hiện giao dịch với giấy chứng nhận thuộc danh sách thất lạc; trường hợp phát hiện cần báo cơ quan chức năng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp ngăn chặn việc sử dụng những phôi giấy này vào mục đích trái pháp luật.

Theo đó, qua báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác định có tổng cộng 119 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bị mất.

Ảnh minh họa.

Việc thất lạc được xác định trên cơ sở Báo cáo số 84/BC-ĐKĐĐ ngày 29/10/2026 và các Báo cáo số 85/BC-ĐKĐĐ, 87/BC-ĐKĐĐ cùng ngày 3/11/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ.

Để phòng ngừa nguy cơ các phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc bị lợi dụng vào mục đích trái pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo và triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Trong đó, Sở Tư pháp và Công an các tỉnh được đề nghị thông báo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng, xác nhận nội dung hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến 119 phôi Giấy chứng nhận đã mất.

Danh sách số phát hành các phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc được công khai kèm theo thông báo, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận biết và kiểm tra khi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận khi thực hiện các thủ tục, giao dịch liên quan đến đất đai.

Trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách 119 phôi bị mất đang lưu hành, các tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho Công an địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ là đơn vị tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý các trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận có số phát hành thuộc danh sách phôi bị mất.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0210 3847 961.

Việc công khai thông tin thất lạc 119 phôi Giấy chứng nhận nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn chặn nguy cơ giả mạo giấy tờ, lợi dụng phôi thất lạc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các giao dịch đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

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