Luật sư Hà Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM

Tại đại hội đầu tiên sau hợp nhất, Luật sư Hà Hải được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong hai ngày 14 và 15/11, Đoàn Luật sư TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất Đoàn Luật sư TP HCM, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 11 thành viên. Luật sư Hà Hải được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Đoàn Luật sư TP HCM. Ảnh: Thảo Hiền

10 thành viên còn lại gồm: Luật sư Phùng Anh Chuyên, Luật sư Nguyễn Thành Công, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Luật sư Nguyễn Thế Phong, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Luật sư Trương Nhật Quang, Luật sư Vũ Anh Thao, Luật sư Châu Huy Quang, Luật sư Lưu Văn Tám.

TS-Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Thảo Hiền

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS-Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng sau khi hợp nhất các đoàn luật sư TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Luật sư Thịnh ghi nhận nỗ lực của ban chủ nhiệm, sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và những kết quả của đoàn trong công tác nghề nghiệp, xây dựng, phổ biến pháp luật, tố tụng theo chỉ định, trợ giúp pháp lý và hoạt động xã hội.

Chủ tịch Liên đoàn đề nghị trong nhiệm kỳ 2026–2031, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu để quy tụ đội ngũ. Mỗi thành viên cần giữ gìn lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý, quan tâm hỗ trợ người yếu thế, phục vụ cộng đồng và phụng sự công lý.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Hiền

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy đề nghị Đoàn Luật sư TP HCM cần củng cố tổ chức sau hợp nhất, nâng cao năng lực tự quản, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp đi đôi với giám sát đạo đức nghề nghiệp và xử lý vi phạm.

Đoàn cần nâng chất lượng góp ý, phản biện chính sách, tham gia cải cách tư pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và phát triển các phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo mật thông tin khách hàng, đổi mới bồi dưỡng nghiệp vụ, phát triển đội ngũ luật sư trẻ và mở rộng tư vấn miễn phí, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế.

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm, gắn mục tiêu đến năm 2031 với tầm nhìn đến năm 2045. Các cơ quan chức năng của TP cần tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để đội ngũ luật sư tham gia tư vấn, góp ý chính sách, pháp luật.

Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: THẢO HIỀN

Chia sẻ tại đây, Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhìn nhận quá trình phát triển đô thị cùng sự hội nhập quốc tế sâu rộng của TP HCM mở ra nhiều cơ hội cho đội ngũ luật sư. Sự chuyển dịch nhanh chóng của thể chế, sự xuất hiện của các giao dịch kinh tế xuyên biên giới, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và các tranh chấp thương mại quốc tế phức tạp đòi hỏi mỗi luật sư nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và bản lĩnh nghề nghiệp.

Do vậy, trong nhiệm kỳ 2026–2031, Ban Chủ nhiệm sẽ tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ. Đầu tiên là xây dựng Đoàn Luật sư TP HCM vững mạnh, đoàn kết và kỷ cương, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý ngang tầm khu vực, đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng thiết thực, chuyên sâu. Chú trọng kiến thức về pháp luật quốc tế, quản trị doanh nghiệp hiện đại, pháp luật về đô thị và công nghệ số.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: THẢO HIỀN

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện chính sách và phụng sự cộng đồng. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển TP nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa công lý đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động của Đoàn. Hiện đại hóa phương thức điều hành của Ban Chủ nhiệm, minh bạch hóa thông tin và tạo môi trường kết nối thuận lợi, hiệu quả nhất cho các tổ chức hành nghề luật sư và từng luật sư thành viên.