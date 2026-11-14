Xử phạt thêm 4 người đăng thông tin xuyên tạc ở TP Huế

Liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về việc một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức, cơ quan chức năng TP Huế vừa xử phạt thêm 4 người.

Ngày 14/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng - Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố xin từ chức.

Theo đó, 4 trường hợp được cơ quan Công an mời làm việc, gồm: H.T.N.H (SN: 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN: 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN: 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN: 1990, trú tại phường An Cựu), cùng ở thành phố Huế.

Tại cơ quan Công an, cả 4 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với nhóm người đăng tải thông tin xuyên tạc. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 13/11, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã làm việc với 5 trường hợp lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 5 trường hợp này với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.