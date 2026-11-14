Gen Z trường Chu Văn An thổi hồn di sản vào “mái trường xuyên thế kỷ”

Với chủ đề “Tiếp cổ khai tân”, Sparkling 2026 kết nối 118 năm truyền thống Trường Bưởi- Chu Văn An với sức sáng tạo Gen Z qua thể thao, hoạt động cộng đồng...

Hướng tới kỷ niệm 118 năm Ngày hội truyền thống Trường Bưởi – Chu Văn An và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chuỗi sự kiện thường niên "Sparkling 2026" đã chính thức trở lại với chủ đề "The Alchemy of Vestiges – Tiếp cổ khai tân".

Bản hòa ca của tuổi trẻ và mạch nguồn văn hóa

Trải qua bề dày 118 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) từ lâu đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, nơi ươm mầm những thế hệ học sinh tài năng. Không chỉ dừng lại ở tri thức, nhà trường luôn tạo dựng một không gian năng động để học sinh tự tin thể hiện cá tính, bản lĩnh và theo đuổi đam mê. Tinh thần ấy một lần nữa tỏa sáng qua chuỗi sự kiện Sparkling 2026 – Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 118 năm Ngày hội truyền thống Trường Bưởi – Chu Văn An và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau 13 mùa tổ chức, Sparkling đã khẳng định sức hút trong cộng đồng học sinh Thủ đô với hơn 42.000 lượt theo dõi trên trang Fanpage chính thức cùng hàng nghìn lượt tương tác đa nền tảng.

Năm nay, sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi hòa chung không khí chào mừng 81 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026), 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và dấu mốc 118 năm thành lập trường.

"The Alchemy of Vestiges" – Góc nhìn hiện đại từ các biểu tượng linh vật

Điểm nhấn lớn nhất của Sparkling 2026 là chủ đề "The Alchemy of Vestiges – Tiếp cổ khai tân". Lấy cảm hứng từ hành trình tiếp nối dòng chảy văn hóa qua các biểu tượng linh vật truyền thống của Việt Nam, chương trình mang đến một góc nhìn mới mẻ và sáng tạo.

Thông qua các hoạt động mang chiều sâu văn hóa, 64 tập thể lớp chia thành 8 nhóm nhà không chỉ dừng lại ở việc kế thừa mà còn biết cách làm mới, phát huy bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ, tư duy và sự sáng tạo của thế hệ Gen Z trong kỷ nguyên số.

Chuỗi hoạt động đa dạng và giàu giá trị nhân văn

Diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 19/11/2026 tại khuôn viên nhà trường, Sparkling 2026 mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú:

Sportday và Cheerdance: Sân chơi thể thao rực lửa cùng các màn nhảy cổ vũ đầy nhiệt huyết, khuấy động tinh thần đoàn kết của 8 nhóm nhà;

Cuộc thi video truyền thông "Ngân vang bản sắc": Nơi học sinh thể hiện góc nhìn sáng tạo về việc tiếp nối tinh hoa truyền thống;

Hoạt động kết nối cộng đồng: Tiếp nối dấu ấn của chương trình thiện nguyện "Thắp nắng gieo mơ" năm trước tại Trường Tiểu học Đông Lĩnh (Phú Thọ) – nơi từng đùm bọc nhà trường trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp – năm nay, thầy và trò Trường THPT Chuyên Chu Văn An lần đầu tiên đón đoàn giáo viên và học sinh từ Phú Thọ về thăm trường. Hoạt động này góp phần thắt chặt tình cảm tri ân, gắn kết giữa hai ngôi trường;

Đêm Chung kết Sparkling Night 2026 (19/11): Tâm điểm chờ đợi của toàn trường với sự tranh tài của các gương mặt xuất sắc trong cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An, kết hợp cùng các tiết mục âm nhạc bùng nổ từ các ban nhạc và nghệ sĩ khách mời.

Đếm ngược ngày hội lớn

Hành trình của Sparkling 2026 đang bước vào những giai đoạn nước rút ý nghĩa nhất. Sự kiện không chỉ là sân chơi lành mạnh, bồi dưỡng tri thức và kỹ năng mềm cho học sinh, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ học sinh dưới mái trường Bưởi giàu truyền thống.

Hành trình của Sparkling 2026 đang bước vào những giai đoạn nước rút ý nghĩa nhất

Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội truyền thống cùng đêm Chung kết Sparkling Night vào ngày 19/11/2026 tới đây được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cảm xúc và dấu ấn khó quên cho thầy cô, học sinh và các thế hệ cựu học sinh nhà trường.