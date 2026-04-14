Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế đâm xe liên hoàn ở Hà Nội

Vào khoảng 18h58 ngày 13/4, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo đó, xe ô tô BKS 30L-221.20 do chị L.T.T (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển đã va chạm với hai xe máy và tiếp tục húc vào đuôi một xe tải BKS 29H-746.XX, sau đó va chạm với một ô tô đi ngược chiều.

Sau vụ va chạm, nữ tài xế L.T.T có biểu hiện hoảng loạn và phải mất hơn 10 phút mới xuống xe. Vụ tai nạn đã khiến một người đi xe máy bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành giải quyết vụ việc.

Để làm rõ nguyên nhân và đảm bảo an toàn, cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và các chất kích thích đối với nữ tài xế L.T.T cùng những người điều khiển phương tiện có liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các lái xe đều không có nồng độ cồn và không dương tính với các chất ma túy. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.