Bộ Y tế siết bảo mật dữ liệu người nhiễm HIV trước tin đồn mạng

Trước thực trạng mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin suy diễn, thậm chí tung hình ảnh và danh tính người nhiễm HIV gây hoang mang dư luận, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương siết chặt công tác bảo mật thông tin bệnh nhân.

Theo ghi nhận của cơ quan quản lý, thời gian gần đây, không ít trang mạng xã hội đăng tải các bài viết thổi phồng số lượng ca nhiễm hoặc chỉ đích danh các cá nhân, tổ chức liên quan đến các chùm ca bệnh tại địa phương. Những nội dung thiếu kiểm chứng này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người bệnh mà còn gây cản trở trực tiếp đến nỗ lực phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

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Để chấn chỉnh tình trạng trên, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở xét nghiệm, điều trị rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp cận, lưu trữ hồ sơ bệnh án cũng như dữ liệu trên các phần mềm chuyên ngành như HIV-INFO và HMED. Ngành y tế nghiêm cấm tuyệt đối việc cán bộ, nhân viên tự ý sao chép hay tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của người bệnh. Ngay cả trong trường hợp cung cấp thông tin phục vụ hoạt động điều tra, tố tụng của cơ quan chức năng, các đơn vị cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Thông tư 04/2023/TT-BYT.

Song song với việc siết chặt kỷ luật nội bộ, ngành y tế địa phương được yêu cầu chủ động phối hợp với lực lượng công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông để truy vết, xác minh các nguồn tin bịa đặt trên không gian mạng. Những trường hợp cố tình xuyên tạc tình hình dịch bệnh, kích động kỳ thị hoặc làm lộ lọt dữ liệu cá nhân của người bệnh sẽ bị kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhằm tránh để tin đồn thất thiệt dẫn dắt dư luận, Cục Phòng bệnh cũng nhấn mạnh vai trò của việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan cho báo chí về tình hình dịch tễ tại địa phương. Công tác truyền thông cần tập trung xóa bỏ rào cản kỳ thị, giúp người dân hiểu đúng về các biện pháp dự phòng như PrEP, PEP cũng như hiệu quả của điều trị ARV. Đặc biệt, ngành y tế cần lan tỏa rộng rãi thông điệp "K=K" (Không phát hiện = Không lây truyền), khẳng định người nhiễm HIV điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện sẽ không còn khả năng lây truyền qua đường tình dục, từ đó khuyến khích người có nguy cơ cao chủ động đi xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, nhất là những địa bàn đang phát sinh nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội - khẩn trương vào cuộc và gửi báo cáo nhanh về Cục trước ngày 18/11/2026 để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Y tế.