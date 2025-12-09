Công an Phú Thọ bắt giữ tên 'đạo chích' bị truy nã

Ngày 9/12, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 20h30, ngày 3/12 tại địa bàn xã Hương Cần, Công an xã Hương Cần (tỉnh Phú Thọ) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Duy Thắng, sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 9, phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắk.

Đối tượng tượng truy nã Bùi Duy Thắng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Bùi Duy Thắng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 (cũ), TP HCM truy nã theo quyết định số 14 ngày 4/12/2023, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình lẩn trốn, Bùi Duy Thắng di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân, Công an xã Hương Cần (Phú Thọ) đã kịp thời phát hiện, tổ chức bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và người dân.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

