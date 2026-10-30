Công an làm rõ vụ trộm 80 triệu đồng trong ô tô sau 4 giờ tiếp nhận tin báo

Lợi dụng sơ hở khi chủ xe không khóa cửa ô tô, một thanh niên đã lấy trộm 80 triệu đồng tiền mặt và bị công an làm rõ chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.

Ngày 30/10, Công an phường Việt Trì (Phú Thọ) cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 80 triệu đồng trong ô tô, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo của người dân.

Hai ngày trước, Công an phường Việt Trì tiếp nhận trình báo của anh N.M.T. (SN 1981, trú tại phường Việt Trì) về việc bị mất 80 triệu đồng tiền mặt để trong ô tô cá nhân, biển số 28A-013.59.

Công an làm việc với đối tượng Phin. Ảnh CAT Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Trì triển khai 4 tổ công tác, tập trung xác minh, rà soát các thông tin liên quan.

Sau 4 giờ, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lò Chòi Phin (SN 2007, trú tại xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang). Người này được tìm thấy khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Phin khai nhận đã lợi dụng sơ hở của chủ xe khi để ô tô không khóa cửa, mở cửa xe, lục tìm và lấy trộm số tiền 80 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Việt Trì khuyến cáo người dân cần khóa cửa xe, kiểm tra phương tiện trước khi rời đi; không để tiền mặt và tài sản có giá trị trong ô tô, nhất là ở những vị trí dễ quan sát. Người dân cũng cần lựa chọn nơi đỗ xe an toàn, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu trộm cắp.

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