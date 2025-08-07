Công an Gia Lai tạm giữ đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Đ. có mua một lô đất tại xã Gào của ông T.V.H (SN 1954, trú tại xã Bàu Cạn), có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do UBND TP. Pleiku (cũ) cấp, với giá 170 triệu đồng.

Thời gian sau, Đ. dự định chuyển nhượng cho người khác thì UBND TP. Pleiku phát hiện thửa đất nêu trên cấp không đúng quy định. Vì có sai sót nên UBND TP. Pleiku đã ban hành thông báo thu hồi GCNQSDĐ vào ngày 9/1/2017. Sau khi bị thu GCNQSDĐ, Đ. đã tìm ông H. để đòi lại số tiền 170 triệu đồng song ông H. viện dẫn nhiều lý do không trả.

Liên quan đến GCNQSDĐ này, quá trình tìm hiểu, Đ. phát hiện ông T.-cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku (cũ) khi làm cán bộ địa chính tại UBND xã Gào có sai sót dẫn đến GCNQSDĐ cấp không đúng quy định.

Đối tượng P. Q. Đ. tại cơ quan công an. Ảnh Văn Hải

Năm 2017, Đ. tìm đến ông T. nói phải có trách nhiệm với sai sót của mình và yêu cầu ông T. phải đòi ông H. 500 triệu đồng. Nếu không đòi được ông T. phải đưa cho Đ. 250 triệu.

Thời gian gần đây, Đ. đã liên tục gọi điện, nhắn tin và đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T. đòi tiền từ ông H. hoặc phải tự đưa tiền cho mình nếu không sẽ khởi kiện. Lo sợ việc bị Đ. kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, việc làm; ông T. đồng ý đưa tiền cho Đ.

Chiều 6/8, khi Đ. cùng vợ đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Pleiku nhận số tiền 250 triệu đồng và viết một tờ giấy thể hiện nhận đủ số tiền trên, cam kết sẽ không khiếu nại gì. Khi Đ. nhận 250 triệu đồng tiền mặt từ ông T. và viết giấy nhận tiền xong thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện đối tượng P. Q. Đ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng: