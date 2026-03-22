Phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê ở Gia Lai

Sáng 22/3, người dân thuộc xã KDang, tỉnh Gia Lai phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở rẫy cà phê nên trình báo cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh, có dấu hiệu bị bỏ rơi.

Bé gái được người dân phát hiện tại rẫy cà phê ở thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai.(Ảnh CA KDang).

Nhận định của người dân, bé gái khoảng trên dưới 10 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, khóc bình thường. Ngay sau đó, bé đã được đưa về Trạm Y tế xã để KDang theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền và người dân địa phương đang tiến hành tìm kiếm người thân của bé. Ai là người thân hoặc có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Công an xã KDang (SĐT 02693.799.009) hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ.