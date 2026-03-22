Xã hội

Phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê ở Gia Lai

Sáng 22/3, người dân thuộc xã KDang, tỉnh Gia Lai phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở rẫy cà phê nên trình báo cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực rẫy cà phê thuộc thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh, có dấu hiệu bị bỏ rơi.

Bé gái được người dân phát hiện tại rẫy cà phê ở thôn Hlang, xã KDang, tỉnh Gia Lai.(Ảnh CA KDang).

Nhận định của người dân, bé gái khoảng trên dưới 10 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, khóc bình thường. Ngay sau đó, bé đã được đưa về Trạm Y tế xã để KDang theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền và người dân địa phương đang tiến hành tìm kiếm người thân của bé. Ai là người thân hoặc có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Công an xã KDang (SĐT 02693.799.009) hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được hỗ trợ.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh hồ sơ xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi

Ngày 30/12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 8773/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Theo nội dung công văn UBND tỉnh GIa Lai: qua nhiều nguồn thông tin phản hồi về việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi (bé Thiện An) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, hồ sơ nhận nuôi có nhiều điểm chưa rõ ràng. Việc cho nhận nuôi cháu bé phải thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy định, nhất là đảm bảo sức khỏe, cuộc sống sau này cho cháu và tránh tạo dư luận xấu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Ksor Hiền (bên trái) thăm và trao 2 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc cho bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ. Ảnh: CTV
Kịp thời cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở rãnh mương ven đường tại Tuyên Quang

Lực lượng Công an xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện và chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khoảng 22h00 ngày 14/3/2026, Công an xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 giỏ nhựa màu xanh đặt tại rãnh mương ven đường thuộc thôn Làng Mạ, bên trong có 1 trẻ sơ sinh.

Công an xã Hòa An kịp thời cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Bắc Ninh, chính quyền kêu gọi người thân đến nhận

Một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi bên lề đường phường Mão Điền (Bắc Ninh) chính quyền ra thông báo khẩn tìm thân nhân.

Bé gái bị bỏ rơi khoảng 3 ngày tuổi, chưa rụng rốn

Ủy ban nhân dân phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) vừa phát thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

