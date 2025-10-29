Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh truy tìm thân nhân nam giới tử vong trên sông Thương

Nam nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh.

Khánh Hoài

Ngày 29/10, Công an phường Cảnh Thụy (tỉnh Bắc Ninh) phát thông báo truy tìm tung tích nam giới tử vong trên sông Thương.

Thi thể nam nạn nhân được một số người dân tổ dân phố Buồng Núi (phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện trôi nổi trên sông Thương vào sáng cùng ngày và thông báo tới cơ quan chức năng.

cats-2955.jpg
Nam nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh.

Nhận được tin báo, Công an phường Cảnh Thụy phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nam nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1m60. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường Cảnh Thụy bước đầu cho biết, vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Hiện cơ quan công an chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Công an phường Cảnh Thụy đã phát thông báo truy tìm tung tích, đề nghị ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ với Công an phường Cảnh Thụy (Bắc Ninh) để phối hợp xác minh, làm rõ.

Xã hội

Thi thể nữ giáo viên mất tích do lũ được tìm thấy cách hiện trường 500m

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi, cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Sáng 28/10, nguồn tin của Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi tại khu vực suối thuộc xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

7.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nữ giáo viên, cách nơi gặp nạn khoảng 500m.
Xem chi tiết

Xã hội

Kinh hoàng thi thể nữ mang bầu ở ven ruộng và cơn 'say máu' của kẻ sát nhân

Có mặt tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân nữ giới, đang mang thai đã bị hung thủ dùng đâm nhiều nhát trên cơ thể...

90.jpg
Theo hồ sơ vụ án, một buổi sáng đầu tháng 3/2013, người dân xã Vĩnh Tuy (Bình Giang, Hải Dương - cũ) phát hiện một thi thể nữ giới ở mép ruộng. Người phụ nữ này không quen mặt, chắc chắn từ nơi khác đến. Bên cạnh thi thể chỉ còn một chiếc dép trái. Công an huyện Bình Giang xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân đang mang thai đã bị hung thủ dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát trên cơ thể, đặc biệt có 1 vết đâm ngay ở cổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
60.jpg
Những vết thương này cũng gợi ý về việc nghi phạm khả năng là nam giới, có sức khỏe tốt. Ban đầu, các điều tra viên nghĩ đến việc đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi kiểm tra, các anh tìm thấy trên người nạn nhân 1 chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng, 1 giấy phép lái xe mang tên Trần Thị L (SN 1977, trú tại Sơn Động, Bắc Giang). Ngoài ra, một số đồ trang sức nạn nhân mang theo vẫn còn, không có dấu hiệu bị lục soát. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi.

Chiều 17/10, thông tin từ UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi 3 ngày trước.

Trước đó, sáng 14/10, bà P.T.N.N (SN 1985, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ghé vào quán cà phê cạnh thác Voi và chọn ngồi gần đầu thác. Một lúc sau, nhân viên không thấy bà N. nên đi tìm thì phát hiện một số vật dụng, tư trang của bà để lại bên bờ suối.

Xem chi tiết

