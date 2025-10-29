Công an Bắc Ninh truy tìm thân nhân nam giới tử vong trên sông Thương

Ngày 29/10, Công an phường Cảnh Thụy (tỉnh Bắc Ninh) phát thông báo truy tìm tung tích nam giới tử vong trên sông Thương.

Thi thể nam nạn nhân được một số người dân tổ dân phố Buồng Núi (phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện trôi nổi trên sông Thương vào sáng cùng ngày và thông báo tới cơ quan chức năng.

Nam nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh.

Nhận được tin báo, Công an phường Cảnh Thụy phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định nam nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1m60. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường Cảnh Thụy bước đầu cho biết, vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Hiện cơ quan công an chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Công an phường Cảnh Thụy đã phát thông báo truy tìm tung tích, đề nghị ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ với Công an phường Cảnh Thụy (Bắc Ninh) để phối hợp xác minh, làm rõ.

