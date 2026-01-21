Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt hai tên ‘đạo chích’ trộm loạt xe máy

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ được hai tên “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân trên địa bàn phường Nếnh.

Khánh Hoài

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tháng 12/2025 đến đầu tháng 01/2026, tại đoạn đường đê sông Cầu thuộc địa bàn phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy của một số người dân đi câu cá để xe tại đường ven đê. Trước tình hình trên, Công an phường Nếnh đã triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, đối tượng, xây dựng các kế hoạch để đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản lưu động.

a1.jpg
Hai đối tượng trộm cắp xe máy của nhiều người dân.

Vào hồi 14h45 ngày 5/1/2026, Công an phường Nếnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Dương Huy Cương (sinh năm 1990, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên) và Dương Đức Lợi (sinh năm 1991, trú tại thôn Bãi Vàng, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi “Trộm cắp tài sản” là 2 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave của người dân phường Nếnh.

Tại Cơ quan Công an, Dương Huy Cương và Dương Đức Lợi khai nhận rõ hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận trộm cắp thêm 3 vụ/3 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave trên bờ đê thuộc TDP Trúc Tay, TDP Nam Ngạn, phường Nếnh (vào ngày 29/12/2025 và 4/1/2026).

Sau khi trộm cắp được xe mô tô, Lợi đem bán xe cho anh D.V.D (sinh năm 1988, trú tại TDP Yên Khê, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương Huy Cương, Dương Đức Lợi và Dương Văn Duy.

Kết quả, thu giữ tại nhà D.H.C 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 20H1- 572.51 là xe mô tô Cương và Lợi sử dụng để trộm cắp tài sản; thu giữ tại nhà Dương Văn Duy có 5 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, có các biển kiểm soát 23AH- 776.42; 36AG-762.19; 99AA- 093.26; 12D1- 546.02; 20AA- 677.61; tại nhà Dương Đức Lợi không thu giữ tài sản.

Quá trình khảo sát giá, xác định xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 12X1- 232.83 có giá trị 12.000.000 đồng; xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 98AH- 087.83 có giá trị 14.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định hành vi trên của Dương Huy Cương và Dương Đức Lợi có dấu hiệu của tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Công an tỉnh Bắc Ninh #đạo chích #trộm xe máy ở Bắc Ninh

