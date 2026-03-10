Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/3: Ma Kết vạn sự như ý, thành công tới tay

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 11/3, Ma Kết có được vận khí tốt, nên quyết đoán hơn. Cự Giải có thể gặp được quý nhân, chú ý thái độ.

Bích Hậu
1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không thể quá ngây thơ, chuyện không hiểu thì nên học hỏi nhiều hơn và cẩn trọng khi đưa ra quan điểm. Sự nghiệp: Tạm ổn, khi làm việc sẽ phát hiện ra khoảng cách của mình ở đâu, đừng nản lòng mà hãy nhanh chóng bù đắp là được, ngoài ra cần chú ý đừng để rơi vào cuộc đấu tranh bè phái chốn công sở thì hơn. Tài lộc: Bình thường, làm nhiều dự án nắm chắc phần thắng mới dễ sinh lời, đừng thách thức độ khó cao. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân mật cần dụng tâm duy trì, không đi tìm hiểu suy nghĩ và nhu cầu tình cảm của đối phương thì không thể nói đến chuyện chung sống hài hòa. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ bản là khỏe mạnh.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể sẽ xuất hiện một số sự kiện may mắn nhỏ thay đổi luồng sinh khí suy đồi trước đó. Sự nghiệp: Khá tốt, chốn công sở làm việc phải biết nhìn sắc mặt và lanh lợi một chút mới không dễ chịu thiệt, có những cơ hội nên tranh thủ thì cứ mạnh dạn tiến lên lấy lợi ích trước rồi tính sau. Tài lộc: Vẫn tốt, về phương diện đầu tư quản lý tài chính có một số dự án có thể làm, xác suất thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn là rất lớn. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và bạn đời giao tiếp chỉ cần tìm đúng thời cơ thì cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu suôn sẻ. Sức khỏe: Hơi tốt, giữ tâm trạng vui vẻ, nên nghĩ nhiều đến những chuyện vui vẻ.
3.jpg
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử tốt nhất nên lập kế hoạch từ sớm, muốn phát triển thì không thể dậm chân tại chỗ. Sự nghiệp: Tạm ổn, bản thân có dự định gì thì tranh thủ thời gian thực hiện, càng nhanh càng dễ tạo ra thành tích và giành được dự án, những trở ngại lặt vặt không quan trọng nên không cần lo lắng. Tài lộc: Vẫn ổn, tìm hiểu thêm một số dự án mới sẽ giúp ích cho bản thân khi đưa ra lựa chọn sau này. Tình cảm: Vẫn ổn, bạn và nửa kia đều là người sẵn sàng giao tiếp, có hiểu lầm nên bớt trì hoãn và kịp thời làm rõ thì hơn. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động gân cốt thích hợp sẽ tốt cho cơ thể.
4.jpg
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải làm việc cần to gan lớn mật nhưng phải tỉ mỉ, đừng sợ thất bại mà bó tay bó chân không làm gì cả là không được. Sự nghiệp: Tạm ổn, chốn công sở làm việc đa phần có thể gặp được quý nhân, cấp trên của một số người có lẽ sẽ đề bạt mình, có những tình huống lại là đi theo ông lớn làm việc nên đỡ được không ít rắc rối. Tài lộc: Bình thường, về phương diện đầu tư quản lý tài chính cần chú ý vấn đề cập nhật kiến thức của bản thân, đừng quá cổ hủ mà không đi tìm hiểu những điều mới mẻ. Tình cảm: Bình thường, hai bên chung sống suy nghĩ lung tung là không cần thiết, chi bằng có gì nói nấy. Sức khỏe: Tạm ổn, trạng thái tổng thể vẫn được.
5.jpg
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hãy quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của bản thân, chú ý giải tỏa cảm xúc thì hơn. Sự nghiệp: Tạm ổn, không hề thiếu những ý tưởng hay, quan trọng là xem bản thân vận dụng nó như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực tiễn chắc chắn là khó hơn so với nói suông trên giấy. Tài lộc: Bình thường, muốn làm không ít dự án, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ tình hình chi tiết rồi hẵng hành động. Tình cảm: Bình thường, bạn có một số chuyện không muốn nói với bạn đời, nhưng không nói ra cũng khó chịu chi bằng tìm thêm người để bàn bạc thì tốt hơn. Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực là được.
6-8073.jpg
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ làm việc hơi thích nóng vội, trong lòng hiểu rõ phải bình tĩnh nhưng khi gặp chuyện lại không kiềm chế được. Sự nghiệp: Vẫn ổn, chốn công sở vận quý nhân tốt chỉ là đối phương nhiều việc yêu cầu khắt khe không phải người có thể đối phó tùy tiện, muốn giành được sự tin tưởng và lấy được dự án tốt thì cần phải dốc toàn lực và bỏ ra công sức mới được. Tài lộc: Vẫn ổn, về phương diện đầu tư quản lý tài chính có thể đi theo người có kinh nghiệm cùng làm việc, như vậy xác suất thu được lợi nhuận sẽ cao. Tình cảm: Vẫn ổn, bạn và nửa kia tương tác không ít, đôi bên sẽ trao đổi một số thông tin với nhau. Sức khỏe: Vẫn ổn, chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là được.
7-2521.jpg
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, hãy chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của mình, đừng quá bi thương thì hơn. Sự nghiệp: Bình thường, có chút trắc trở cũng không sao, bản thân phải giữ vững niềm tin vào thực lực của mình, nội tâm trở nên mạnh mẽ lên mới có thể gánh vác được những dự án quan trọng hơn. Tài lộc: Bình thường, bản thân có dự án muốn làm thì đừng vội hành động, nên lý trí làm tốt việc phân tích và chuẩn bị. Tình cảm: Bình thường, có chuyện gì không vui hãy tìm nửa kia trò chuyện nhiều hơn, đối phương có thể sẽ đưa ra những lời khuyên hay. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động thích hợp có thể làm giảm bớt sự lo âu.
8-8849.jpg
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp có một số người ngáng đường thì đừng tiếp tục vướng bận với họ nữa, hành động lên và vứt bỏ gánh nặng mới có thể đi xa được. Sự nghiệp: Hơi yếu, chốn công sở luôn xuất hiện những giai thoại ngoài ý muốn, không phải người này ngáng đường thì lại là người kia xảy ra vấn đề khiến bạn không được lúc nào rảnh rỗi. Tài lộc: Hơi yếu, về phương diện đầu tư quản lý tài chính đừng bắt tay vào những dự án không quen thuộc, đặc biệt là những thứ được hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Tình cảm: Hơi yếu, nửa kia không nghe bạn nói chuyện, bạn cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn để hùa theo. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận đừng để bị thương là được.
9-816.jpg
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay không tồi, sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn vì tính đồng cảm khá mạnh mẽ. Sự nghiệp: Khá tốt, sẽ chủ động giúp đỡ các thành viên trong nhóm làm việc, như vậy cũng có thể nhân cơ hội tích lũy một số tài nguyên nhân mạch biết đâu sau này lại thực sự dùng đến. Tài lộc: Khá tốt, về phương diện đầu tư quản lý tài chính ngoài việc làm dự án trong tay, bạn cũng muốn tham gia vào một số dự án mới, nhưng hiện tại vẫn chỉ đang trong quá trình quan sát. Tình cảm: Khá tốt, bạn đời đa phần có thể cung cấp cho mình không ít giá trị cảm xúc, nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng không có hại gì. Sức khỏe: Hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh.
10-4994.jpg
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay mọi thứ sáng sủa hơn, bạn rất giỏi giang trong việc giao tiếp với người lạ, khi nói chuyện thoải mái, tự tin. Sự nghiệp: Vượng lên nhanh, cố gắng làm tốt nhiệm vụ bổn phận của mình và có tâm nâng cao sức cạnh tranh thì sau này có thể lên được vị trí lãnh đạo lớn. Tài lộc: Có tin vui, về phương diện đầu tư quản lý tài chính hãy tiếp xúc với những dự án mà bạn đã hiểu rõ, không nên tin người khác. Tình cảm: Có vận đào hoa tốt, người độc thân có khả năng tìm được duyên lành, kẻ có đôi chung sống hòa thuận, vui vẻ, tình cảm tăng cao. Sức khỏe: Ổn định, chú ý tập thể dục đều đặn hơn.
11-7143.jpg
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay tạm ổn, bạn làm việc phải đối mặt với khá nhiều sự lựa chọn, cẩn trọng chọn ra thứ có lợi hơn cho mình thì tốt. Sự nghiệp: Tạm ổn, có lẽ phải xử lý nhiều nhiệm vụ, nếu bản thân không sắp xếp thời gian ổn thỏa thì có thể sẽ xuất hiện sự hỗn loạn, đến lúc đó làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc sẽ khiến cấp trên và khách hàng bất mãn. Tài lộc: Tạm ổn, về phương diện đầu tư quản lý tài chính có không ít dự án để lựa chọn, cứ căn cứ vào tình hình thực tế của mình để chọn chứ đừng cố chấp là được. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và bạn đời chung sống khá vui vẻ, không có chuyện gì không vui. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ thể vẫn coi là khỏe mạnh.
12-7451.jpg
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay hơi yếu, lo lắng sợ hãi quá nhiều những chuyện chưa xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến thực tại và gây ra sự rối loạn trong nhận thức. Sự nghiệp: Hơi yếu, chốn công sở dễ trở nên nhạy cảm và có trái tim thủy tinh, thực ra người bên cạnh không có ý xúc phạm mà chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi, nếu không kiểm soát thì sẽ ảnh hưởng đến công việc thực tế. Tài lộc: Hơi yếu, về phương diện đầu tư quản lý tài chính tốt nhất nên luôn luôn theo dõi các loại tin tức tư vấn, chú ý phòng tránh rủi ro. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng quá nhõng nhẽo, duy trì giao tiếp tích cực thì mới không nghi thần nghi quỷ. Sức khỏe: Hơi yếu, dễ cảm thấy mệt mỏi và ngủ không ngon giấc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt

Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3: Bạch Dương tiến bước mạnh mẽ, tài lộc sáng rực

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/3, Bạch Dương có số sang giàu, dễ đạt được mục đích. Song Ngư nên tìm kiếm trợ lực, tài nguyên xung quanh.

1-9524.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay thăng hoa, bạn làm việc phần lớn theo ý muốn của mình, tự do tản mạn không cần để ý ánh mắt người khác. Sự nghiệp: Sáng sủa, bạn đạt được mục đích, kết quả rất tốt, địa vị trong chốn công sở được tăng lên, có quý nhân chú ý đến, có ý định nâng đỡ. Tài lộc: Vượng lên nhanh chóng, dã tâm lớn, luôn biết mình muốn gì, muốn đạt được gì. Chỉ cần có thêm yếu tố tiền vốn ổn định, Bạch Dương chắc chắn sẽ sang giàu. Tình cảm: Khá tốt, bạn và đối phương chung sống thích giữ chút không gian riêng tư, thường xuyên dính lấy nhau cảm thấy không thoải mái. Sức khỏe: Ổn định, vận động gân cốt thích hợp là được.
2-3060.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vẫn ổn, chuyện gì cũng muốn thử một chút, tâm thái cởi mở không phải người cứng nhắc. Sự nghiệp: Vẫn ổn, không có chuyện gì xấu xuất hiện, hiện tại các dự án có thể làm nhiều lên, cần bạn lựa chọn tốt hoặc sắp xếp thời gian tiến hành thúc đẩy. Tài lộc: Bình thường, không thiếu dự án tốt, bỏ lỡ một cái vẫn sẽ có cái mới xuất hiện, lựa chọn cẩn thận đừng lạc quan mù quáng là được. Tình cảm: Bình thường, đôi bên đều có ý muốn giao tiếp, chỉ xem có thời gian trò chuyện tử tế hay không. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/3: Xử Nữ may mắn tới cửa, vận đào hoa rực rỡ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/3, Xử Nữ chú ý tài lộc đang đẹp tuy nhiên vẫn nên cẩn trọng. Bảo Bình đừng vội vàng đưa ra lựa chọn đầu tư.

1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay làm việc phần lớn theo ý muốn của mình, tự do tản mạn không để ý ánh mắt người khác. Sự nghiệp: Hơi yếu, trong công việc bạn muốn làm nhiệm vụ thế nào thì làm, tuy rằng kết quả dự án cuối cùng tốt là được nhưng quá mức khác người cũng sẽ mang lại rắc rối cho bản thân. Tài lộc: Hơi yếu, về phương diện đầu tư quản lý tài chính dã tâm không lớn, đôi khi cũng hồ đồ không biết làm gì thì tốt. Tình cảm: Bình thường, bạn và đối phương chung sống thích giữ chút không gian riêng tư, thường xuyên dính lấy nhau cảm thấy không thoải mái. Sức khỏe: Hơi yếu, vận động gân cốt thích hợp là được.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay chuyện gì cũng muốn thử một chút, tâm thái cởi mở không phải người cứng nhắc. Sự nghiệp: Vẫn ổn, công việc không có chuyện gì xấu xuất hiện, hiện tại các dự án có thể làm nhiều lên, cần bạn lựa chọn tốt hoặc sắp xếp thời gian tiến hành thúc đẩy. Tài lộc: Bình thường, không thiếu dự án tốt, bỏ lỡ một cái vẫn sẽ có cái mới xuất hiện, lựa chọn cẩn thận đừng lạc quan mù quáng là được. Tình cảm: Bình thường, đôi bên đều có ý muốn giao tiếp, chỉ xem có thời gian trò chuyện tử tế hay không. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/3: Song Ngư gặp được hồng nhân, bứt phá dễ dàng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/3, Song Ngư có quý nhân trợ giúp, thuận lợi mọi bề. Cự Giải may mắn không kém, phấn đấu nỗ lực sẽ đạt được thành công.

1.png
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, gặp chuyện dễ giải quyết đừng căng thẳng là được. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc nên kết bạn nhiều hơn với người xung quanh để thuận tiện làm việc, có những cơ hội đến từ trong quá trình giao tiếp, nỗ lực phá vỡ vùng an toàn không phải là chuyện xấu. Tài lộc: Nỗ lực làm tốt từng dự án, xảy ra vấn đề đừng tìm cớ mà hãy xem xét lại nhiều hơn mới có thể thu hoạch được nhiều hơn. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống không có hiểu lầm gì, có việc gì đều sẽ được giải quyết ngay từ khi mới bắt đầu. Sức khỏe: Thân tâm thư giãn không dễ cảm thấy mệt mỏi.
2.png
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay bình thường, dễ tập trung vào việc của mình mà phớt lờ những thay đổi xung quanh, có thể sẽ hơi lạc hậu. Sự nghiệp: Khi làm việc luôn dùng cách cũ để làm có thể không còn linh hoạt nữa, học hỏi nghiệp vụ mới kiến thức mới để bản thân bắt kịp thay đổi của trào lưu mới không bị tụt hậu nơi công sở. Tài lộc: Đầu tư lý tài đừng cứ nhìn chằm chằm vào những thứ không phù hợp, nên tìm kiếm thêm một số phương án dự phòng thì hơn. Tình cảm: Nửa kia có không ít lời muốn nói với mình, hãy quan tâm đến người ta nhiều hơn đừng chỉ chú ý đến bản thân. Sức khỏe: Nghĩ thoáng ra chút bớt nội hao thì hơn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới