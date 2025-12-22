Bắt nam thanh niên trộm cắp xe máy ở ven đường tại Tuyên Quang

Công an Tuyên Quang bắt giữ kẻ trộm xe máy của gia đình ông Vàng Văn Sinh, sau khi người dân báo mất tài sản tại xã Pờ Ly Ngài.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 17/12, Công an xã Pờ Ly Ngài nhận được tin báo của ông Vàng Văn Sinh, thường trú tại thôn Vang Sai, xã Pờ Ly Ngài về việc gia đình ông bị trộm mất tài sản.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Quân có hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, vào khoảng 9h25, chị Vàng Thị Mín sinh năm 1988 (vợ của ông Vàng Văn Sinh) điều khiển xe máy BKS 23B1 264.53 đi đến Km14 + 500 tỉnh lộ đường 177 thuộc địa phận thôn Mỏ Phìn, xã Bản Máy, Tuyên Quang để cắt cỏ trâu và để xe máy ven đường tại khu vực km16. Sau khi lấy xong cỏ lên đến vị trí để xe thì phát hiện không thấy xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Pờ Ly Ngài đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, tìm kiếm, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị Công an xã giáp ranh và đội Cảnh sát giao thông số 2, tổ 10 Hoàng Su Phì. Đến 16h cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Qua đấu tranh đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hoàng Văn Quân, sinh năm 2007, trú tại thôn Bản Guất, xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang. Hiện Công an xã đang xử lý theo quy định của pháp luật.

