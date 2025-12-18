Bắt nóng đối tượng trộm xe máy của sinh viên ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của các bị hại, Danh Oanh (tỉnh An Giang) đã đột nhập lấy trộm 2 xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Danh Oanh (tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 04h10 ngày 17/12, trong quá trình tuần tra, Công an phường Cao Lãnh phát hiện đối tượng Danh Oanh (SN: 1993, ngụ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) vừa lấy trộm xe máy mang BKS: 71AG-057.94 từ nhà trọ Như Hiếu ra đường, nên tiến hành truy bắt.

Đối tượng Danh Oanh...

Khi đến đoạn đường Tân Việt Hòa, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật, gồm: 01 xe môtô hiệu Honda; 01 bộ dụng cụ dùng để bẻ ổ khóa xe.

Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ thêm 01 chiếc xe máy hiệu Honda do đối tượng lấy trộm cùng ngày tại nhà trọ Như Hiếu.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc cơ quan Công an, Danh Oanh khai nhận đột nhập vào nhà trọ từ rào chắn phía sau, lợi dụng sơ hở của các bị hại đậu xe trước phòng trọ không người trông coi nên dùng đoản bẻ khóa, lấy trộm 2 xe máy của sinh viên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.