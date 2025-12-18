Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nóng đối tượng trộm xe máy của sinh viên ở Đồng Tháp

Lợi dụng sơ hở của các bị hại, Danh Oanh (tỉnh An Giang) đã đột nhập lấy trộm 2 xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 18/12, thông tin từ Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Danh Oanh (tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 04h10 ngày 17/12, trong quá trình tuần tra, Công an phường Cao Lãnh phát hiện đối tượng Danh Oanh (SN: 1993, ngụ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) vừa lấy trộm xe máy mang BKS: 71AG-057.94 từ nhà trọ Như Hiếu ra đường, nên tiến hành truy bắt.

gen-n-z7339828303815-f70fba60b2b8e916830050a0ee49efef.jpg
Đối tượng Danh Oanh...

Khi đến đoạn đường Tân Việt Hòa, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật, gồm: 01 xe môtô hiệu Honda; 01 bộ dụng cụ dùng để bẻ ổ khóa xe.

Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ thêm 01 chiếc xe máy hiệu Honda do đối tượng lấy trộm cùng ngày tại nhà trọ Như Hiếu.

20251217-064303.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc cơ quan Công an, Danh Oanh khai nhận đột nhập vào nhà trọ từ rào chắn phía sau, lợi dụng sơ hở của các bị hại đậu xe trước phòng trọ không người trông coi nên dùng đoản bẻ khóa, lấy trộm 2 xe máy của sinh viên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #bắt giữ #đối tượng #trộm cắp #xe máy

Bài liên quan

Xã hội

Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm xe máy

Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được thông tin có đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Kiến Hưng, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng.

capture-7246.png
Đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy lúc nửa đêm ở Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 2/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (Cảnh sát 113) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

4.jpg
Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nóng' 2 đối tượng trộm xe máy ở Cần Thơ

Lợi dụng sơ hở của người dân, Thạch Nguyễn Hồng H. và Nguyễn Quốc K. đã lén lút lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 1/12, thông tin từ Công an xã Cù Lao Dung (TP Cần thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/11, Công an xã Cù Lao Dung tiếp nhận được trình báo của ông N.V.L (ngụ địa phương), về việc gia đình ông bị mất 01 chiếc xe máy mang BKS: 83L1-0914 tại nhà con rể thuộc ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới