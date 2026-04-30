Con vật trông như thỏ lai linh dương, chỉ sống ở sa mạc châu Mỹ

Giữa những vùng sa mạc nóng bỏng Bắc Mỹ, có một sinh vật kỳ lạ vừa chạy nhanh vừa sở hữu cơ chế tản nhiệt như máy điều hòa tự nhiên.

Thỏ linh dương (Lepus alleni) là một loài thỏ rừng đặc trưng của các vùng sa mạc và bán sa mạc ở Mỹ và Mexico. Cái tên “linh dương” không phải ngẫu nhiên, với đôi chân dài, cơ thể thon gọn và khả năng chạy nhanh, nó trông giống một phiên bản thu nhỏ của các loài thú móng guốc hơn là một chú thỏ quen thuộc.

Ảnh: desertmuseum.

Điểm nổi bật nhất của loài này chính là đôi tai cực lớn, có thể dài tới 20 cm. Nhưng tai của thỏ linh dương không chỉ để nghe. Bên trong đó là mạng lưới mạch máu dày đặc, giúp tỏa nhiệt hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt. Khi nhiệt độ tăng cao, máu được đưa lên tai để làm mát trước khi quay trở lại cơ thể – một cơ chế tự nhiên giúp chúng “hạ nhiệt” mà không cần tìm nước thường xuyên.

Ảnh: veteransoasispark.

Khả năng di chuyển của Lepus alleni cũng đáng kinh ngạc. Nó có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h và thực hiện những cú nhảy dài để thoát khỏi kẻ săn mồi như cáo, chó sói hay chim săn. Thay vì đào hang sâu như nhiều loài thỏ khác, thỏ linh dương thường ẩn mình trong những hốc nông hoặc dưới bụi cây, dựa vào màu lông nâu xám để hòa lẫn với môi trường.

Chế độ ăn của loài này chủ yếu là thực vật khô cằn như cỏ, lá và xương rồng. Đặc biệt, chúng có thể lấy phần lớn lượng nước cần thiết từ thức ăn, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nước hiếm hoi trong sa mạc. Chúng hoạt động chủ yếu vào sáng sớm và chiều tối để tránh cái nóng ban ngày – một chiến lược quen thuộc của nhiều loài động vật sa mạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ là một cá thể thích nghi tốt, thỏ linh dương còn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn, vừa là loài ăn cỏ vừa là con mồi cho nhiều loài săn mồi. Sự tồn tại của nó phản ánh sự cân bằng mong manh nhưng bền bỉ của hệ sinh thái sa mạc.

Giữa cái nóng khắc nghiệt và nguồn sống hạn chế, thỏ linh dương cho thấy rằng sự thích nghi không chỉ là sống sót, mà còn là phát triển những “giải pháp sinh học” đầy sáng tạo.