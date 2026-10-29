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Kinh doanh - Địa ốc

Cơn sốt collagen thạch và đồ uống tiện lợi thay đổi ngành chăm sóc sức khỏe

Sự dịch chuyển sang các định dạng tiện dụng giúp ngành hàng collagen bùng nổ doanh thu, mở ra xu hướng chăm sóc bản thân toàn diện trên toàn cầu.

Bảo Châu

Từng là dòng sản phẩm quá đỗi quen thuộc tại các thị trường châu Á nhiều thập kỷ qua, thực phẩm bổ sung collagen đang tạo nên làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ tại các nước phương Tây. Nhờ sự lan truyền của các video dạng xé gói uống liền trên mạng xã hội cùng thiết kế mang tính trải nghiệm cao, các dòng thạch và đồ uống chức năng nhanh chóng chiếm lĩnh kệ hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn.

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Ảnh: Cymbiotika

Từ trào lưu mạng xã hội đến quy mô doanh thu trăm triệu USD

Nếu như trước đây, người tiêu dùng Nhật Bản dễ dàng tìm mua nước uống collagen từ các tập đoàn lớn như Shiseido hay Meiji tại mọi hiệu thuốc, thì thị trường Mỹ và châu Âu lại ghi nhận tốc độ tiếp nhận chậm hơn. Tuy nhiên, cục diện này đã hoàn toàn thay đổi. Việc biến các gói thạch hay ống uống collagen thành một dạng phụ kiện thời thượng xuất hiện cùng giới trẻ trên không gian mạng đã thúc đẩy sức mua tăng vọt.

Thực tế kinh doanh của thương hiệu Cymbiotika (trụ sở tại San Diego) là ví dụ điển hình cho sức hút này, khi doanh nghiệp đã tiêu thụ hơn 200 triệu gói vitamin dạng gel dùng một lần, phủ sóng tại các chuỗi bán lẻ hàng đầu như Target hay Ulta Beauty. Sau khi cán mốc doanh thu ròng 150 triệu USD vào năm ngoái, hãng đặt mục tiêu vượt con số 200 triệu USD trong năm nay. Thương hiệu này cũng thu hút nguồn vốn đầu tư lên tới 55 triệu USD từ hàng loạt ngôi sao và người mẫu nổi tiếng như Hailey Bieber, Alix Earle hay Kendall Jenner.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, điểm then chốt tạo nên thành công của collagen thế hệ mới nằm ở sự tiện lợi. Thay vì các dạng viên nang khô khan hay bột pha phức tạp, định dạng xé gói uống ngay giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển, duy trì tính đều đặn trong thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày.

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Collagen dạng thạch của Wellinus. (Ảnh: Wellinus)

Bên cạnh đó, sự chuyển dịch tâm lý tiêu dùng sau đại dịch cũng đóng vai trò quyết định. Báo cáo khảo sát của Ernst & Young cho thấy 52% người tiêu dùng Mỹ sẵn lòng chi trả nhiều hơn cho các loại thức uống tích hợp lợi ích sức khỏe. Đáng chú ý, có tới 80% Gen Z và 75% Millennials duy trì thói quen sử dụng đồ uống chức năng thường xuyên, đưa mặt hàng này trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hiện đại.

Thách thức về tính minh bạch và sức hút tại thị trường Việt Nam

Dù đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ngành hàng collagen bổ sung vẫn đối mặt với những góc nhìn hoài nghi từ cộng đồng chuyên môn. Học viện Da liễu Hoa Kỳ hiện chưa đưa nhóm sản phẩm uống này vào danh mục khuyến nghị chính thức cho chăm sóc da, thay vào đó vẫn ưu tiên các liệu trình bôi ngoài hoặc can thiệp y khoa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng. Nhiều tạp chí chuyên ngành uy tín cũng duy trì tiêu chuẩn khắt khe, từ chối đưa tin về thực phẩm bổ sung nếu thiếu dữ liệu nghiên cứu độc lập.

Mặc dù vậy, các góc nhìn khoa học cũng đang dần mở rộng, phân tích công bố trên tạp chí Aesthetic Surgery Journal dựa trên 113 thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra những tác động tích cực đối với sức khỏe da, xương cũng như cơ bắp, dù hiệu quả thực tế vẫn có sự khác biệt tùy theo cơ địa mỗi cá nhân. Theo dữ liệu từ Euromonitor, dù công dụng làm đẹp hiện chỉ chiếm 7% toàn thị trường thực phẩm bổ sung, nhưng có đến 20% các sản phẩm vitamin ra mắt gần đây đã bắt đầu lồng ghép các thông điệp truyền thông về chăm sóc vẻ ngoài.

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Ảnh: Skin Gym

Tại Việt Nam, làn sóng tiêu dùng collagen dạng thạch và đồ uống đóng chai cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc người tiêu dùng trẻ đô thị. Nhờ sự phủ sóng rộng khắp của các chuỗi bán lẻ mỹ phẩm, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử, các dòng collagen nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như sản phẩm phân phối chính hãng nội địa nhanh chóng chiếm ưu thế. Thói quen sử dụng collagen xé gói như một món ăn vặt lành mạnh tại văn phòng hay khi đi du lịch đang dần thay đổi định kiến về thực phẩm bổ sung khô khan trước đây.

Khác với trước đây khi người tiêu dùng chỉ tập trung vào một công dụng đơn lẻ như làm mịn da, khách hàng ngày nay hướng tới các giá trị sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa cải thiện diện mạo và hỗ trợ xương khớp. Trong bối cảnh các quy định pháp lý còn chặt chẽ, lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường tiêu dùng sẽ thuộc về những thương hiệu vừa đảm bảo tính tiện lợi trong trải nghiệm, vừa chứng minh được chất lượng bằng các dữ liệu khoa học minh bạch.

Mời quý độc giả xem video: Làm đẹp cấp tốc, biến chứng suốt đời/ Nguồn: VTV24
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