Con trai 10 tuổi của Khánh Thi cao 1m56, giành gần 50 huy chương dancesport

Giải trí

Con trai 10 tuổi của Khánh Thi cao 1m56, giành gần 50 huy chương dancesport

Kiện tướng dancesport Khánh Thi tự hào khoe con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m và đạt nhiều thành tích nổi bật trong bộ môn dancesport.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi chia sẻ ảnh con trai Kubi cùng dòng trạng thái đầy tự hào.
Ở tuổi lên 10, cậu bé không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chiều cao nổi bật 1,56 m mà còn bởi đam mê nghệ thuật từ nhỏ.
Khánh Thi cho biết Kubi là cậu bé hoạt bát, dễ gần, yêu thích nhảy múa và đặc biệt “mê ăn uống”.
Từ khi còn rất nhỏ, Kubi đã bộc lộ năng khiếu với dancesport – bộ môn gắn liền với sự nghiệp của cả bố mẹ.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Khánh Thi và Phan Hiển, cậu bé nhanh chóng tiến bộ, tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước.
Theo chia sẻ của Khánh Thi, trong đợt thi Giải vô địch quốc gia dancesport vừa diễn ra tại Hà Nội, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành 8 huy chương vàng ở các nội dung dành cho hạng thiếu nhi. Đến nay, Kubi đã sở hữu gần 50 huy chương trong sự nghiệp dancesport của mình.
Không chỉ dừng lại ở các giải trong nước, Kubi từng khiến nhiều người trầm trồ khi hai lần liên tiếp vô địch thế giới hạng mục Thiếu nhi Latin tại Ý. Đó cũng là thành tích mà cậu bé xem là “đáng tự hào nhất” cho đến thời điểm hiện tại.
Kubi là minh chứng cho việc thừa hưởng gen tài năng vượt trội từ cặp đôi kiện tướng Phan Hiển – Khánh Thi.
Với chiều cao ấn tượng, sự thân thiện và đặc biệt là bảng thành tích "khủng" ở tuổi lên 10, Kubi hứa hẹn sẽ là một gương mặt sáng giá, tiếp nối con đường vinh quang của cha mẹ.
Con trai đầu lòng nhà Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng ra dáng soái ca nhí ở tuổi lên 10.
Nhóc tỳ được nhận xét là bản nâng cấp của bố về ngoại hình với gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo.
Cậu nhóc được nhiều người đặt cho biệt danh "soái ca nhí".
Ngọc Mai (Tổng hợp)
