Hai bức ảnh Eiffel kể chuyện tình 15 năm của Khánh Thi – Phan Hiển

Giải trí

Từ mối tình “chị – em” từng gây xôn xao làng thể thao năm 2010, đến năm 2025, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn tay trong tay đầy hạnh phúc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Năm 2025, sau 15 năm đồng hành, Khánh Thi và Phan Hiển lại khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ bức ảnh tại tháp Eiffel. Một vào năm 2010, một vào năm 2025 giống như dấu mốc đánh dấu hành trình tình yêu của cặp đôi nổi tiếng.
Cặp đôi hiện có cuộc hôn nhân viên mãn với ba người con: hai gái, một trai.
Dù bận rộn với công việc và gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển luôn đồng hành trong nhiều sự kiện, chương trình, đồng thời dành trọn sự quan tâm cho các con.
Sau ba lần sinh nở, Khánh Thi vẫn được khen ngợi bởi sắc vóc trẻ trung, cuốn hút.
Đặc biệt, sau 15 năm gắn bó, cuối năm 2022, cả hai mới chính thức tổ chức lễ cưới. Đám cưới được đầu tư hoành tráng, có sự chứng kiến của gia đình hai bên, bạn bè thân thiết.
Năm 2010, công chúng bất ngờ khi thấy cậu học trò điển trai Phan Hiển công khai nắm tay “cô giáo” Khánh Thi – nữ kiện tướng dancesport hơn tuổi.
Thời điểm đó, chuyện tình của họ gặp không ít ánh nhìn nghi ngại, thậm chí vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng vượt qua mọi định kiến, Khánh Thi và Phan Hiển chứng minh tình yêu chân thành đủ lớn để gắn kết hai con người.
Khánh Thi cho biết Phan Hiển có tính cách chín chắn dù tuổi đời còn khá trẻ. Phan Hiển cũng thường xuyên dành những lời "có cánh" cho vợ.
Cả hai chung sở thích du lịch và đồng điệu về phong cách sống, thời trang, cách dạy dỗ con cái.
Hiện Khánh Thi ngoài công việc điều hành một trung tâm dancesport, cô còn kinh doanh. Phan Hiển cũng giúp vợ trong các công việc. Trên trang cá nhân, vợ chồng anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FB Nguyen Khanh Thi/Nguyễn Đoàn Phan Hiển
