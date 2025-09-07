Hà Nội

Con gái Phương Nam ‘Mưa đỏ’ đáng yêu, đóng MV của Hòa Minzy

Giải trí

Con gái Phương Nam ‘Mưa đỏ’ đáng yêu, đóng MV của Hòa Minzy

Bé Nguyên Ốc - con gái diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' vô cùng dễ thương, góp mặt trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Gần đây, trong một số buổi quảng bá phim Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam đưa con gái Nguyên Ốc đi cùng. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Cùng thời điểm phim Mưa đỏ ra rạp, MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy có Phương Nam và bé Nguyên Ốc tham gia diễn xuất cũng ra mắt khán giả. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Con gái Phương Nam gây chú ý khi xuất hiện trong buổi ra mắt MV của Hòa Minzy. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Bé Nguyên Ốc năm nay 4 tuổi, có ngoại hình vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Con gái Phương Nam "đốn tim" nhiều cư dân mạng khi hoá nàng Bạch Tuyết. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Diễn viên Phương Nam đăng tải hình ảnh con gái xem diễu binh, diễu hành vừa qua. Ảnh: FB Phương Nam.
'Anh Tạ' của Mưa đỏ đăng tải hình ảnh ngày nhỏ xinh như búp bê của ái nữ. Ảnh: FB Phương Nam.
Bé Nguyên Ốc ăn mặc điệu đà từ nhỏ. Ảnh: FB Phương Nam.
Hơn 6 tháng xa nhà đóng phim Mưa đỏ, Phương Nam luôn nhớ vợ con. “Khi tôi quay phim là lúc bé bị té gãy xương đòn, do đó tâm lý tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào”, anh chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh. Ảnh: FB Phương Nam.
Nhờ vợ và con gái gọi điện thoại động viên mỗi tối, Phương Nam có động lực, cảm xúc trọn vẹn của một người cha xa con như nhân vật Tạ. Ảnh: FB Phương Nam.
Vợ Phương Nam sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Theo Gia Đình Xã Hội, nam diễn viên phim Mưa đỏ cho biết bạn đời tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng sau đó lui về để anh tập trung làm nghề. Ảnh: FB Phương Nam.
#Mưa đỏ #phim Mưa đỏ #Phương Nam Mưa đỏ #con gái Phương Nam

