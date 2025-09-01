Hà Nội

Giải trí

Quá khứ vất vả của Lâm Thanh Nhã 'Mưa đỏ'

Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ từng bán vé số, vác rơm thuê để phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lâm Thanh Nhã gây chú ý khi đóng vai Bình trong phim điện ảnh Mưa đỏ đang ra rạp. Theo Tiền Phong, nhân vật Bình là họa sĩ trẻ tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, anh không cần diễn quá nhiều, vì đã có thể thấu hiểu nhân vật và nhập vai một cách trọn vẹn. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Trước Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã đóng phim Cây táo nở hoa, Cái giá của hạnh phúc, Kẻ ẩn danh. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Theo Người Lao Động, nam diễn viên phim Mưa đỏ đến với nghệ thuật từ năm 2014. Ban đầu, anh đóng các vai diễn quần chúng, làm mẫu ảnh, chụp hình lookbook. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã từng bán vé số, vác rơm thuê để phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Khi đậu 2 trường đại học, nam diễn viên chọn trường chi phí thấp hơn. Năm 2018, Lâm Thanh Nhã tốt nghiệp đại học. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã từng có khoảng 6 năm làm việc tại khách sạn. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Nam diễn viên dùng toàn bộ số tiền tích góp được trong hơn 10 năm đi làm để mua miếng đất nhỏ ở quê nhà. Lâm Thanh Nhã xây nhà bằng tiền vay ngân hàng. Năm 2024, căn nhà hoàn thành. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Lâm Thanh Nhã tâm sự: “Tết này tôi hạnh phúc lắm. Mười mấy năm nay, cha của Nhã cứ lang thang khắp chốn. Giờ thì ổn rồi. Sau mười mấy năm, cha của Nhã đã có nhà để về. Được ăn tết ở quê”. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
#phim Mưa đỏ #Mưa đỏ #diễn viên phim Mưa đỏ #Lâm Thanh Nhã

