Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái 'bà hoàng Hermès' với đam mê thời trang và lối sống năng động

Cộng đồng trẻ

Con gái 'bà hoàng Hermès' với đam mê thời trang và lối sống năng động

Không chỉ sống trong nhung lụa từ nhỏ, Calista Cuaca còn đang xây dựng hình ảnh một tiểu thư thế hệ mới: sành điệu, độc lập và đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ.

Thiên Anh
Sinh ra đã "ngậm thìa vàng", Calista Cuaca có một bệ phóng gia thế đáng mơ ước. Mẹ cô là nữ doanh nhân lừng danh Singapore Jamie Chua, người nổi tiếng toàn cầu với biệt danh "bà hoàng Hermès" nhờ sở hữu bộ sưu tập túi Hermès Birkin và Kelly đồ sộ bậc nhất thế giới. Cha cô là doanh nhân người Indonesia Nurdian Cuaca, một tỷ phú có tiếng trong giới kinh doanh.
Sinh ra đã "ngậm thìa vàng", Calista Cuaca có một bệ phóng gia thế đáng mơ ước. Mẹ cô là nữ doanh nhân lừng danh Singapore Jamie Chua, người nổi tiếng toàn cầu với biệt danh "bà hoàng Hermès" nhờ sở hữu bộ sưu tập túi Hermès Birkin và Kelly đồ sộ bậc nhất thế giới. Cha cô là doanh nhân người Indonesia Nurdian Cuaca, một tỷ phú có tiếng trong giới kinh doanh.
Được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ và gu thẩm mỹ từ mẹ, Calista Cuaca sớm trở thành một biểu tượng thời trang trong giới trẻ.
Được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ và gu thẩm mỹ từ mẹ, Calista Cuaca sớm trở thành một biểu tượng thời trang trong giới trẻ.
Tuy nhiên, khác với phong cách lộng lẫy, xa hoa của mẹ, "rich kid" Singapore này lại xây dựng cho mình một hình tượng trẻ trung, tươi mới và đầy năng động.
Tuy nhiên, khác với phong cách lộng lẫy, xa hoa của mẹ, "rich kid" Singapore này lại xây dựng cho mình một hình tượng trẻ trung, tươi mới và đầy năng động.
Calista không ngại thử nghiệm nhiều phong cách, từ nữ tính, dịu dàng đến gợi cảm, sang trọng.
Calista không ngại thử nghiệm nhiều phong cách, từ nữ tính, dịu dàng đến gợi cảm, sang trọng.
Niềm đam mê lớn của Calista chính là du lịch. Trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Niềm đam mê lớn của Calista chính là du lịch. Trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Ái nữ nhà Jamie Chua thường xuyên check-in tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, tận hưởng những dịch vụ xa xỉ và khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày hưởng thụ đáng mơ ước mà bất kỳ ai cũng phải ao ước.
Ái nữ nhà Jamie Chua thường xuyên check-in tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, tận hưởng những dịch vụ xa xỉ và khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày hưởng thụ đáng mơ ước mà bất kỳ ai cũng phải ao ước.
Tuy nhiên, điều khiến Calista Cuaca trở nên khác biệt chính là lối sống của một "người giàu thế hệ mới". Cô không chỉ đắm mình trong hàng hiệu và các bữa tiệc mà còn đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ thể chất.
Tuy nhiên, điều khiến Calista Cuaca trở nên khác biệt chính là lối sống của một "người giàu thế hệ mới". Cô không chỉ đắm mình trong hàng hiệu và các bữa tiệc mà còn đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ thể chất.
Calista duy trì hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn để giữ gìn vóc dáng săn chắc. Đáng chú ý, cô còn tích cực tham gia các giải chạy bộ, một hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ và rèn luyện nghiêm túc. Đây chính là minh chứng cho lối sống năng động, lành mạnh mà cô đang theo đuổi.
Calista duy trì hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn để giữ gìn vóc dáng săn chắc. Đáng chú ý, cô còn tích cực tham gia các giải chạy bộ, một hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ và rèn luyện nghiêm túc. Đây chính là minh chứng cho lối sống năng động, lành mạnh mà cô đang theo đuổi.
Bằng cách cân bằng giữa việc tận hưởng sự xa hoa và việc rèn luyện bản thân, Calista Cuaca đang vẽ nên chân dung hoàn hảo của một tiểu thư tài phiệt hiện đại: xinh đẹp, giàu có, sành điệu và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Bằng cách cân bằng giữa việc tận hưởng sự xa hoa và việc rèn luyện bản thân, Calista Cuaca đang vẽ nên chân dung hoàn hảo của một tiểu thư tài phiệt hiện đại: xinh đẹp, giàu có, sành điệu và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Là một influencer trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, Calista thường xuyên xuất hiện với trang phục của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Balenciaga hay Maison Margiela.
Là một influencer trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, Calista thường xuyên xuất hiện với trang phục của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Balenciaga hay Maison Margiela.
Thiên Anh
#Phong cách sống năng động #Thời trang cao cấp #Hình ảnh tiểu thư hiện đại #Sự độc lập của phụ nữ #Quan tâm đến sức khỏe #Hermès

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT